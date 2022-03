Inter, Marotta spiazzato: l’annuncio lascia interdetti i tifosi

Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel pre partita di Inter-Salernitana: ecco cos’ha detto riguardo le novità del progetto Superlega

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ della lotta Scudetto ma non solo. Le sue dichiarazioni hanno, infatti, toccato anche il punto riguardante il progetto Superlega. E hanno fatto riferimento a quanto rivelato nelle ultime da Andrea Agnelli.

Tra Inter e Salernitana è in corso il primo tempo del match a San Siro. La ripresa della migliore condizione fisica e mentale per i nerazzurri ora è un vero e proprio imperativo. Nel pre partita Giuseppe Marotta è uscito allo scoperto e ha rilasciato dichiarazioni precise riguardanti la lotta Scudetto.

L’Inter per il club c’è e deve provarci: “Arrivare tra le prime quattro vuol dire arrivare anche primo. Le ambizioni sono alla portata di chi fa sport, sono alte. Dobbiamo lottare per ottenere la seconda stella in ogni modo, è un obiettivo. Se gli altri saranno più bravi di noi, glielo riconosceremo”.

Inter, Marotta e il discorso Superlega: “Non posso dare la risposta precisa, sono argomenti delicati”

Giuseppe Marotta, inoltre, non ha risposto con la consueta precisione che lo contraddistingue alla domanda che gli è stata rivolta dagli studi di ‘Sky Sport’ sul discorso Superlega. L’ad ha, in merito a questo discorso, affermato: “L’Inter è uscita allo scoperto in estate con dichiarazioni precise. Ora guardiamo alla stagione dal punto di vista sportivo. Ci sarà sempre tempo di riprendere discussione, ma siamo molto concentrati sull’aspetto agonistico fermo restando obiettivo di proprietà di rendere la società sostenibile. L’obiettivo di oggi è riprenderci dalla pandemia che ha dato riscontri negativi a tutte le squadre di calcio”.

Dagli studi però la domanda è stata rivolta nuovamente e in modo più secco ma Marotta, spiazzato, non si è comunque voluto sbilanciare: “Noi la dodicesima squadra? Non posso dare la risposta precisa, sono argomenti delicati a cui rispondere nel modo giusto”.