Superlega, Agnelli trema ancora: lo scherzetto di Zhang può costargli caro

Continua a far discutere la questione Superlega. Come ammesso da Agnelli la situazione non è conclusa, ma arriva un importante rumors.

Nelle ultime ore è tornata nuovamente in voga la questione Superlega con il presidente della Juve Agnelli che ha confermato gli ultimi rumors. L’organizzazione di questa competizione non è conclusa e nelle prossime settimane ci potrebbero essere ulteriori aggiornamenti.

Intervenuto nel corso di un summit a Londra Agnelli ha spiegato le sue ragioni ed ha chiarito i motivi per cui diversi club europei intendono andare avanti con la Superlega. Il rapporto con l’Uefa è ai minimi termini e la situazione potrebbe precipitare nelle prossime settimane.

Nel corso di questa conferenza Agnelli ha parlato dei vari club confermando che undici dei dodici club iniziali sono rimasti nella Superlega mentre solo uno si è distaccato. Nelle ultime ore sono arrivate conferme sul club che ha lasciato questa nuova organizzazione e sarebbe un club italiano.

Superlega, è l’Inter il club che dice addio

Secondo quanto riporta Cadena Cope l’Inter di Steven Zhang sarebbe il club che avrebbe lasciato la Superlega. Il club nerazzurro avrebbe sfruttato una clausola che gli ha permesso di allontanarsi dalla Superlega senza l’appoggio di tutti i suoi sponsor. Una situazione da confermare, ma che se confermata sarebbe preoccupante per la nascente organizzazione.

L’addio della società campione d’Italia in carica sarebbe molto pericoloso in quanto la Superlega non si mostrerebbe solida ed anzi sarebbe evidente che qualsiasi altro club si potrebbe staccare senza particolari patemi. La Superlega sta rinascendo, ma con ulteriori patemi all’orizzonte. Sparita l’Inter ora questa lega nascente avrebbe solo Juventus e Milan come rappresentanti del calcio italiano.