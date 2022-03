Brutta notizia per Simone Inzaghi e i tifosi dell’Inter: a pochi minuti dall’inizio della sfida con la Salernitana, c’è il forfait del big

L’Inter a breve scenderà in campo contro la Salernitana nell’anticipo di questa giornata di Serie A. Un match di vitale importanza per la squadra di Simone Inzaghi, a secco di gol dalla partita di Napoli. L’ultima rete è stata infatti segnata da Edin Dzeko. E Lautaro Martinez non riesce proprio a segnare: le ultime gioie proprio contro la Salernitana all’andata. Ma visto che c’è Napoli-Milan domenica sera, i nerazzurri devono fare uno sforzo per vincere e recuperare punti almeno su una delle due.

Una situazione molto particolare e anche molto tesa. Anche perché la Salernitana è affamata di punti e con Davide Nicola vuole cercare una salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile. Ora è ‘solo’ molto complicata. Intanto, Inzaghi dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini migliori, anche se in calo come tutta la squadra: Ivan Perisic. Il croato viene utilizzato da Inzaghi -come anche da Conte l’anno scorso- da esterno sinistro nel centrocampo a cinque.

Inter-Salernitana, infortunio per Perisic

Lautaro e Dzeko formeranno la coppia d’attacco dell’Inter, mentre Inzaghi sugli esterni punterà su Dumfries e Darmian. Questo perché è assente Ivan Perisic. Il club partenopeo, sui propri canali social, ha reso noto il forfait dell’esterno croato che ha subito un affaticamento muscolare. Un infortunio inaspettato per l’ambiente nerazzurro: il croato in Serie A ha segnato cinque gol e siglato un assist in ventiquattro partite.

Numeri a cui vanno aggiunti i due assist tra Coppa Italia e Champions League. In stagione è quasi sempre partito titolare, ma è chiaro che Perisic vada gestito visto che si tratta di un classe ’89 che gioca in un ruolo particolare.