Adani, nuova frecciata alla Juve di Allegri: “Non ha ancora…”

La Juve si prepara alla prossima sfida di campionato contro lo Spezia: intanto arriva il nuovo attacco contro l’allenatore Allegri.

Subito dopo la vittoria ottenuta ai danni della Fiorentina in Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha continuato a tenere un profilo basso: “Scudetto? Ormai siamo fuori: bisogna essere consci che la partenza è stata brutta”. In realtà la Juventus continua ad covare sogni di gloria: la vetta, infatti, dista 7 punti ed il posticipo di domenica tra il Napoli ed il Milan potrebbe consentire ai bianconeri di avvicinarsi ancora di più.

Per centrare l’obiettivo, però, servirà un ruolino di marcia perfetto. Complicato, ma non impossibile per un club che nell’ultima sessione di mercato si è rafforzato prendendo giocatori del calibro di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria e cedendo elementi apparsi in difficoltà nell’ultimo periodo (Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski).

A ritenere che la scalata verso il tricolore è pure Daniele Adani il quale, nel corso di un’intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’, ha parlato del momento attualmente vissuto dai bianconeri. “Come ho sempre detto dall’arrivo di Vlahovic, la Juve per forza e profondità della rosa non può, ma deve puntare allo scudetto”.

Juve, il pensiero di Adani sullo scudetto e su Allegri

L’opinionista è poi andato avanti, spiegando che la formazione può conquistare al titolo a patto però di migliorare il proprio rendimento in campo. “Se è vero che ha ritrovato mentalità e continuità, non ha alzato il livello del gioco. La Juve ha il decimo attacco della Serie A: può puntare allo scudetto con il materiale che ha, ma solo se migliora nella filosofia di calcio”. Poi, l’attacco ad Allegri con il quale i rapporti continuano ad essere tesi. “Una Juve con una proposta diversa non può che aumentare anche il rendimento di Dusan Vlahovic ed essere più micidiale”.

Adani, infine, ha fatto il punto sulle rivali dei bianconeri. “Inter? Per due terzi di stagione il gruppo di Inzaghi ha fatto qualcosa di straordinario. Ora ha come un rigetto naturale, quasi comprensibile per stanchezza. Napoli? Credo che sia una squadra finalmente pronta per vincere, grazie al lavoro di Spalletti. Milan? Come l’Inter, è meno brillante di prima. Ma attenzione: tornerà Ibra, che è la medicina di cui Pioli ha bisogno”.