Juve, Allegri in emergenza ma con due buone notizie: arriva l’annuncio

Per la Juve di Allegri, dopo la vittoria sulla Fiorentina in Coppa Italia, ci sono ottime notizie per il mtach contro lo Spezia.

Dopo la vittoria all’ultimo respiro nel match di andata della semifinale di Coppa Italia, la Juventus domenica, ore 18.00, sfiderà all’Allianz Stadium lo Spezia di Thiago Motta. La ‘Vecchia Signora’ ha l’obbligo di vincere contro i liguri sia per rafforzare la propria posizione tra le prime quattro che per mettere pressione a Napoli, Milan ed Inter.

Il team piemontese, infatti, è quarto in classifica a sette punti dalla vetta e con tre punti di vantaggio sull’Atalanta quinta che, però, deve recuperare ancora il match dell’Epifania contro il Torino di Juric. La Juventus, nonostante il successo finale, non ha espresso un gran gioco contro la Fiorentina, lasciando solo Vlahovic a lottare contro i centrali viola per quasi tutta la durata della partita.

Bisogna anche dire che Allegri è in forte emergenza per colpa di tanti infortuni. Il tecnico toscano non ha a propria disposizione vari calciatori: da Chiellini, passando per Alex Sandro e Zakaria, a McKennie. Contro lo Spezia ci saranno ancora tanti calciatori fuori, ma in giornata è arrivata un’ottima notizia per tutto l’ambiente Juventus.

Juve, buone notizie per Allegri: rientrano Rugani e Bernardeschi

Come quanto riportato dal portale ‘Calciomercato.it’, infatti, Bernardeschi e Rugani hanno svolto l’intera sessione di allenamento di oggi con il resto del gruppo. Due rientri importanti per Allegri che, così, avrà due opzioni in più da poter schierare, almeno dalla panchina, contro lo Spezia.

Se Bernardeschi e Rugani si sono allenati per l’intera seduta con il gruppo, Dybala ha svolto anche del lavoro personalizzato. L’argentino difficilmente sarà rischiato da Allegri nel match di domenica contro lo Spezia. Il tecnico toscano, invece, come riporta ‘Tuttosport’, dovrà aspettare il match di ritorno contro il Villarreal per i rientri di Zakaria ed Alex Sandro, mentre Chiellini dovrebbe recuperare per la gara contro la Samp.