Messi o Ronaldo, chi è il più simpatico? La risposta di Dybala è netta

Il dualismo tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi dura ormai da anni e sulla questione si è espresso anche l’attaccante della Juve Dybala.

E’ ormai quasi un ventennio che il mondo del calcio è legato alla coppia di campioni Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Undici Palloni d’Oro in due, diversi Champions ed oltre 1000 gol tra due giocatori che hanno completamente modificato la storia di questo sport.

Come spesso capita in queste situazioni tra gli appassionati di calcio si crea un dualismo ed un consueto dibattito di chi sia il migliore. Tra gli addetti ai lavori ed i calciatori sono pochi a poter dire di aver giocato con entrambi questi campioni ed uno di questi è il campione argentino della Juventus Paulo Dybala.

Intervenuto nel corso del 17° Torneo Amici dei Bambini la ‘Joya’ ha parlato del dualismo tra i due campioni ed ha avuto risposte per certi versi sorprendenti.

Juve, il messaggio criptico di Dybala su Messi e Ronaldo

Rispondendo alle domande Dybala ha risposto in maniera criptica alla domanda su chi fosse il più simpatico tra le due leggende, non dimenticando però di ricordare il rapporto differente con il campione portoghese. Ecco alcune sue dichiarazioni:

“Giocare con Messi e Ronaldo? Non l’avrei mai immaginato. Il calcio ti permette di sognare tanto, ma non avrei mai pensato. Dai grandi campioni si impara tanto. Ho giocato anche con Gigi, gran uomo spogliatoio, Dani Alves… avere questa fortuna ti fa crescere tanto. Chi è più simpatico? Sono diversi. Ho avuto a che fare più con Cristiano ma perchè abbiamo lavorato tutti i giorni alla Juve”. Una risposta per certi versi sorprendente con Dybala che condivide la Nazionale con la stella attualmente al PSG, ma che non ha dimenticato però i trascorsi con il suo ex compagno di squadra.