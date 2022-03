Milan, Pioli rischia grosso: Sarri porta via un altro top player

Il Milan si prepara a perdere un altro top player in estate, oltre a Kessie: la Lazio di Sarri pregusta il colpo a parametro zero.

Alcune pratiche (Ismael Bennacer e Rafael Leao) sono ad un passo dall’archiviazione: la fumata bianca è vicina e a breve il Milan provvederà ad annunciare il rinnovo dei loro contratti. Altre trattative da ormai diverso tempo sono finite su un binario morto e alla fine dell’attuale stagione si procederà all’inevitabile divorzio. A lasciare la città non sarà soltanto Franck Kessie (vicino al Barcellona), ma anche un altro giocatore.

Si tratta di Alessio Romagnoli, il cui accordo con il club scade a giugno. I vari incontri andati in scena per cercare di trovare un’intesa in grado di soddisfare tutte le parti in causa non sono bastati. Troppa, in particolare, la distanza tra domanda ed offerta. Il difensore, al momento, percepisce circa 6 milioni ed ambisce a cifre più alte.

Paolo Maldini dal canto suo, in un’ottica di contenimento generale dei costi, ha invece messo sul piatto un ingaggio da 3 milioni prendere o lasciare. Stando così le cose, logico che un accordo è destinato a non arrivare mai. Della situazione è pronta ad approfittarne una società di Serie A, attualmente alla finestra in attesa di farsi avanti ufficialmente.

Milan, Romagnoli verso l’addio: c’è la Lazio

La Lazio, infatti, ha intenzione di ingaggiarlo a paramento zero così da regalare al tecnico Maurizio Sarri un rinforzo di spessore capace di potenziare il pacchetto difensivo e sostituire al meglio Luiz Felipe (anche lui in scadenza di contratto). L’operazione è stata avviata, con il direttore sportivo Igli Tare che ha già incontrato il procuratore di Romagnoli, Mino Raiola.

I capitolini, stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, hanno proposto al calciatore un ingaggio da 3.5 milioni netti più vari bonus fino al 2027. Una proposta che alletta molto il milanista, chiamato nelle prossime settimane a prendere una decisione definitiva in merito al proprio futuro.