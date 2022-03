Milan, non solo Kessie: un altro ‘caso Donnarumma’ spiazza i tifosi

Per il Milan non c’è soltanto il caso Frank Kessie a tenere banco. Un altro dei giocatori rossoneri potrebbe alla fine non rinnovare.

La stagione è ancora lunga, e le posta in palio è molto alta. Per lo Scudetto è corsa a tre (Napoli, Milan ed Inter sono tutte lì) con la Juventus pronta ad inserirsi ed approfittare di altri passi falsi per le prime della classe. Un periodo non particolarmente semplice per le milanesi, che sono alle prese con un momento negativo dove la vittoria tarda ad arrivare. L’Inter non vince da cinque partita (di cui una di Coppa Italia), il Milan da tre. C’è tempo per riprendersi, con uno sguardo rivolto sempre al futuro.

Si, perchè in casa Milan ad esempio le questioni da risolvere non sono poche. In queste ore si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Frank Kessie, con il Barcellona che starebbe pressando in maniera forte per il centrocampista ivoriano. Un altro caso simil Donnarumma, che tra l’altro non sarebbe nemmeno il solo per i rossonero.

Milan, anche per Romagnoli il rinnovo di allontana

Nel gruppo di Stefano Pioli c’è anche Alessio Romagnoli in attesa di novità per il rinnovo. La verità è che per il capitano rossonero proprio il prolungamento di contratto potrebbe non arrivare mai. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il divorzio appare l’unica soluzione possibile.

Difficile confermare l’ingaggio da 6 milioni di euro all’anno per il difensore, con il club che avrebbe anzi intenzione di abbassare le cifre in un’ottica di contenimento dei costi. Anche per questo il nome di Botman nelle scorse settimane si è fatto sempre più insistente.