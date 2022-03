“Salta i playoff Mondiali”: Italia, Mancini ‘gongola’ in vista degli spareggi

Il giocatore salterà i playoff Mondiali: grande novità per l’Italia di Roberto Mancini, che prima però deve affrontare la Macedonia

L’Italia di Roberto Mancini disputerà il prossimo 24 marzo la semifinale playoff contro la Macedonia del Nord. Non andare ai Mondiali di Qatar 2022, dopo aver mancato quelli di Russia e aver vinto l’Europeo, sarebbe un completo fallimento. Ecco perché il ct azzurro ha solo in testa la vittoria contro i macedoni e soprattutto quella dell’eventuale finale, che vedrà i suoi ragazzi sfidare una tra Portogallo e Turchia.

Qualunque sia l’avversario, però, l’Italia giocherà l’eventuale finale in trasferta. Lisbona o Istanbul, sarà una di queste la sede della finale playoff se dovesse andarci Mancini. Insomma, servirà un’impresa stile finale dell’Europeo. Verosimilmente ci sarà il sold-out, tutto lo stadio sarà contro gli azzurri. Ma se si è arrivati a questa situazione è perché non si è stati capaci di battere la Svizzera in due partite su due. Intanto, c’è stato un infortunio grave nel Portogallo.

Italia, grande perdita nel Portogallo per i playoff

Già dal primo match con la Turchia, il Portogallo dovrà fare a meno di Ruben Dias. Il difensore centrale del Manchester City ha avuto un problema al tendine del ginocchio, un infortunio che lo terrà lontano dal campo dalle quattro alle sei settimane. Dunque sarà praticamente impossibile che Dias sia presente ai playoff dei Mondiali. Ad annunciare il suo infortunio è stato Pep Guardiola in conferenza stampa.

Se i pronostici della vigilia dovessero essere rispettati, la finale si disputerà tra Portogallo e Italia. E gli azzurri eviterebbero di incontrare Ruben Dias, che sarà dunque costretto a non rispondere alla convocazione di Fernando Santos.