“Sarebbe un dramma”: Mondiali, l’annuncio che Mancini non può ignorare

L’Italia è sostanzialmente condannata a vincere i prossimi playoff Mondiali: arrivano le parole sulla squadra e su Mancini

L’Italia si ritroverà tra qualche settimana ad affrontare i playoff per accedere ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. Ci sarà la semifinale da disputare contro la Macedonia del Nord al Renzo Barbera di Palermo e poi l’eventuale finale. Da disputare in trasferta, e servirà un’impresa stile Euro 2020 visto che potrebbe essere a Lisbona contro il Portogallo, o a Istanbul contro la Turchia. Insomma, gli azzurri giocherebbero in una vera e propria bolgia.

La Serie A, in ogni caso, non si fermerà in anticipo per permettere a Mancini di preparare i playoff. Questo potrebbe essere un danno per i calciatori: alcuni non sono in forma e potrebbero offrire prestazioni di basso livello. Mancare nuovamente ai Mondiali potrebbe essere davvero troppo dopo l’uscita contro la Svezia nel 2017. Ma è una cosa da mettere in conto. Arrivano però le dichiarazioni di un simbolo del calcio italiano, Fabio Cannavaro.

Italia, le parole di Cannavaro su Mancini

Fabio Cannavaro, vincitore del Mondiale 2006, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “La vittoria di Euro 2020 mi ha sorpreso, inizialmente non era la squadra favorita, ma Mancini è stato bravissimo. Sono preoccupato per il Portogallo in casa loro, ma abbiamo vinto in casa degli inglesi. Spero che Mancini resti per tanti anni, ha trasmesso qualcosa di importante facendo un lavoro fantastico”.

Chiaramente si è parlato anche del suo futuro e dei Mondiali: “Spero in futuro di poter tornare a far parte di qualcosa che è sempre stata casa per me. Ora è importante andare al Mondiale, saltare due edizioni di seguito sarebbe un dramma, una catastrofe”. Parole chiare, quelle del capitano. Le parole di Cannavaro non passeranno inosservate.