Donnarumma, stavolta Pochettino se la ride: annuncio in vista del Real

Ancora una volta l’allenatore del Psg ha risposto alla domanda della stampa sul dualismo tra Donnarumma e Navas: speranze per l’ex Milan

Nel match di mercoledì contro il Real Madrid, il Psg si trova a dover difendere il vantaggio propiziato dal gol di Kylian Mbappé nel match d’andata. Al “Bernabeu”, i parigini potranno giocare avendo a disposizione due risultati su tre. Intanto, per Mauricio Pochettino è già tornato a ronzare nelle orecchie il tormentone che lo accompagna dall’inizio della stagione.

Ancora una volta il tecnico argentino del Psg è stato incalzato sulla solita domanda: chi ci sarà tra i pali? La risposta dell’allenatore non si è lasciata attendere ed è stata accompagnata pure da una fragorosa risata.

“Donnarumma o Navas con il Real Madrid?”: Psg, Pochettino sorride davanti alla solita domanda

Il tormentone tra i pali del Psg ha catturato l’attenzione dei giornalisti parigini che non perdono mai l’occasione per ripetere a Pochettino la solita domanda. La prossimità della partita con il Real Madrid ha alimentato la curiosità della stampa francese.

Il tecnico tuttavia sembra ormai spazientito. La sua risposta non chiarisce il dubbio avanzato. “Gigio o Keylor, giocherà uno dei due”, una risposta sottolineata da una risata.

L’allenatore ha poi aggiunto: “Ho deciso chi giocherà per la partita con il Nizza ma ancora non so chi scenderà in campo contro il Real Madrid“.

Fino a questo momento, il portiere italiano è sceso in campo 11 volte in campionato. Gianluigi Donnarumma ha lasciato la sua porta inviolata in quattro circostanze e ha subito soltanto 8 reti. In Champions sono state invece 4 le presenze (in cui ha abbassato la saracinesca in due gare). L’ex Milan ha poi racimolato altre due presenze in Coppa di Francia.

Keylor Navas è sceso in campo invece in 15 partite di campionato, in 3 di Champions League, in una di Coppa di Francia e un’altra nel Trophée des Champions.