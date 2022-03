La Lazio torna a vincere: battuto il Cagliari, paura nel finale

Da pochi minuti è terminata la gara tra Cagliari e Lazio con il risultato di 0-3 a favore della squadra di Sarri.

La Lazio inizia subito con il piglio giusto, sfiorando il gol al 6′ con un tiro di Immobile, che termina sull’esterno della rete. Al 18′ Maresca, dopo aver rivisto l’azione al VAR, assegna un calcio di rigore ai capitolini per un tocco di Altare con il braccio sul tiro di Luis Alberto. Immobile si presenta sul dischetto e spiazza Cragno.

La squadra di Mazzarri subisce il colpo e rischia di prendere il secondo gol. Questa volta è Milinkovic-Savic ad essere pericoloso di testa, su una punizione battuta a sorpresa da Luis Alberto, mandando il pallone poco alto sopra la traversa. Il Cagliari si scuote e cerca il pareggio, ma il team di Sarri va sul doppio vantaggio con Luis Alberto, su assist di Felipe Anderson, dopo un contropiede magistrale, lanciato dallo stesso spagnolo.

Il secondo tempo comincia con la conclusione di Marin bloccata senza problemi da Strakosha. La Lazio sfiora il tris di nuovo in contropiede al 51′, ma è bravissimo Cragno a distendersi sul tiro angolato di Immobile. Al 58′ è di nuovo Marin ad essere pericoloso con una conclusione dal limite dell’area: para ancora in due tempi il portiere capitolino.

Il Cagliari prova a riaprirla, ma la Lazio la chiude con Felipe Anderson

Trascorrono quattro minuti e la Lazio cala il tris con Felipe Anderson, che dribbla prima tre calciatori e poi batte Cragno di destro. Al 72′ c’è un sussulto d’orgoglio da parte del Cagliari, che ci prova con il tiro di Dalbert respinto con il corpo da un ottimo Felipe Anderson.

Nei minuti finali bisogna registare qualche tentantivo del Cagliari e l’espulsione ingenua di Marusic, che prende il secondo giallo per un tocco di mano. Paura nei minuti di recupero per Immobile, accasciato al suolo dopo un contrasto con Lovato. Vittoria importantissima per la Lazio, che, in attesa del match di domani della Juve con lo Spezia, si porta a quattro punti dal quarto posto. Il Cagliari, invece, con questa sconfitta resta quartultima.

Classifica Serie A

Inter punti 58, Napoli 57, Milan 57, Juventus 50, Roma 47, Atalanta 47, Lazio 46, Fiorentina** 42, Verona 40, Sassuolo 36, Torino** 33, Bologna** 32, Empoli 31, Udinese** 29, Spezia 26, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia** 22, Genoa 17, Salernitana** 15.

*una partita in meno

**due partite in meno