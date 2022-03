“Ma sono seri?”: Napoli-Milan nel caos, è già polemica

La sfida Scudetto tra Napoli e Milan si accende. Arriva un commento polemico che, a poche ore dal match, farà certamente discutere.

Con la perentoria vittoria dell’Inter ieri sulla Salernitana e il contestuale ritorno dei nerazzurri in vetta alla classifica, Napoli-Milan assume ancora più i contorni di una gara decisiva. Chi vince torna in vetta alla classica. E in caso di pareggio si verificherebbe la situazione di avere tre club a pari punti in prima posizione.

La gara, che si preannuncia quindi molto calda, è già stata però infiammata da alcune dichiarazioni fuori dal campo. In particolare dal collega Mauro Suma che, dalla colonne di MilanNews.it, ha lanciato una feroce invettiva nei confronti della stampa napoletana a suo dire troppo lamentevole per la designazione di Orsato come arbitro del match.

“Leggo di lamenti che arrivano da autorevoli giornalisti napoletani sulla designazione di Daniele Orsato.” ha scritto Suma. “Dicono che in passato ci siano stati episodi negativi. O forse temono che il mondo arbitrale abbia colto l’osservazione di Paolo Maldini, secondo cui in una lotta scudetto così serrata le partite delle prime devono essere guidate da arbitri esperti. Orsato non guarda in faccia a nessuno, basta vedere lo score del Milan con il fischietto di Schio.”

Napoli-Milan, è già polemica: “Quando gli episodi…”

Suma ha poi rivangato alcuni episodi dubbi che sono accorsi nei precedenti match tra Napoli e Milan. Come ad esempio il rigore secondo lui negato a Theo Hernandez per fallo di Bakayoko (all’epoca calciatore napoletani, ndr).

“Ma sono seri? Davvero fanno?” ha tuonato il giornalista. “C’è ancora chi si lamenta nonostante il fallo di Bakayoko un anno fa non visto. Oppure, se vogliamo proprio dirla tutta, dove erano quelli che adesso si lamentano quando a Giroud è stato negato un gol per colpa di un fuorigioco molto pretestuoso?”