Pessima serata per Donnarumma e il PSG: cosa è successo a Nizza

Il PSG di Donnarumma, prima della gara di ritorno di Champions League di mercoledì contro il Real Madrid, doveva sfidare questa sera il Nizza.

Il PSG sta dominando la Ligue 1, ma questa sera era atteso da una gara in trasferta tra le più insidiose della stagione. La squadra di Pochettino, infatti, ha giocato contro il Nizza di Galtier, terzo in classifica. Nonostante la gara di ritorno di mercoledì prossimo contro il Real Madrid, il tecnico argentino ha schierato dal primo minuto Messi, Mbappé e Neymar.

L’ex allenatore non ha risparmiato a centrocampo neanche Verratti, mentre tra i pali è continuato l’avvicendamento tra Navas e Donnarumma. Contro il Nizza a sedersi in panchina è stato il portiere italiano, che aveva giocato titolare nell’ultima gara contro il Saint-Etienne.

Il Nizza ha cominciato la gara, rischiando di segnare due volte con Gouiri: con il suo primo tentativo che viene parato da Navas, mentre il secondo termina di poco fuori. Il PSG risponde al 9′ con l’occasione di Di Maria respinta da Benitez. Al 23′ è Rosario a sprecare una grande occasione per i padroni di casa.

Il PSG di Donnarumma cade in trasferta contro il Nizza

La ripresa segue lo stesso canovaccio del primo tempo, ovvero con gli attacchi del Nizza. Attacchi che vengono premiati solo all’88’ con il gol di Delort, che batte Navas con una girata di controbalzo. Il PSG tenta disperatamente il pareggio nei minuti ma non riesce ad evitare la sua seconda sconfitta consecutiva in trasferta, dopo quella di Nantes.

Questa sconfitta a livello di classifica cambia poco per il PSG, visto che hanno ancora un gran margine. I parigini, infatti, hanno tredici punti di vantaggio sul Nizza, diventato secondo in attesa della gara di domani del Marsiglia contro il Monaco. Donnarumma ed i suoi compagni adesso si concentreranno solo sulla grande sfida contro il Real Madrid, dove dovranno difendere il gol di vantaggio realizzato da Mbappé nei minuti finali del match di andata.