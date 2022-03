Tutto pronto per Bologna-Torino, gara delle ore 15.00 del ventottesimo turno di Serie A 2021/2022. Si gioca allo stadio Dall’Ara.

Manca sempre meno al fischio di partenza di Bologna-Torino, gara delle ore 15.00 del ventottesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, la formazione di Sinisa Mihajlovic riceve i ragazzi di Ivan Juric.

I granata, reduci dalla battuta d’arresto contro il Cagliari di Walter Mazzarri allo stadio Olimpico, devono fare a meno di Milinkovic-Savic. In porta, infatti, toccherà a Berisha, con Singo e Vojvoda sulla fasce. A svelarlo è stato lo stesso tecnico nella consueta conferenza stampa della vigilia. Mihajlovic, però, è deciso a vender cara la pelle per provare ad archiviare la pratica salvezza il prima possibile. A dare il via alla gara sarà il signor Massimi di Termoli, coadiuvato dagli assistenti De Meo e Raspolini. Al VAR, invece, il duo formato da Ghersini e Costanzo

Bologna-Torino, le probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Barrow, Sansone. Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Molla, Bardi, Binks, Mbaye, Dijks, Kasius, Viola, Theate, Svanberg, Raimondo, Falcinelli.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric. A disposizione: Gemello, Buongiorno, Zima, Izzo, Ansaldi, Aina, Ricci, Linetty, Warming, Pjaca, Pellegri.