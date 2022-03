“Non va più in Canada”: colpo di teatro, il calciatore non se la sente

Una bruttissima notizia per il Toronto FC. Il calciatore italiano ha cambiato idea e nonostante i contratti già pronti potrebbe cambiare tutto.

Era ormai tutto fatto, ma la situazione in campionato ha fatto optare per una nuova idea. Il Toronto FC, che era pronto ad accoglierlo a braccia aperte, adesso potrebbe essere messo davanti ad un dato di fatto. E tutto questo nonostante i contratti praticamente già pronti.

Domenico Criscito sembrava dovesse trasferirsi in MLS già a marzo, anticipando di qualche mese l’arrivo del connazionale Lorenzo Insigne. I canadesi avrebbero voluto averlo a disposizione già per l’inizio della stagione che nella lega statunitense e canadese è previsto a strettissimo giro. La situazione però dovrebbe essere cambiata con Criscito che ha deciso di voler restare al Genoa almeno fino a fine stagione.

La situazione del Grifone non è infatti delle migliori. I risultati non arrivano e i rossoblù sono in piena zona retrocessione. Criscito, capitano e bandiera dei rossoblù, come riporta il Secolo XIX avrebbe quindi deciso di rimandare il suo addio nel tentativo di dare una mano in ottica salvezza. Il trasferimento comunque a quanto pare è solo rimandato, con Criscito che a fine stagione dovrebbe comunque lasciare la Serie A.

Criscito, Toronto può aspettare: prima la salvezza del Genoa

Proprio negli scorsi giorni il difensore, che è ancora out per infortunio, avrebbe parlato con il presidente Zangrillo mentre con lui seguiva la partita dallo skybox. I due avrebbero quindi concordato di prolungare il rapporto almeno fino a fine stagione.

A giugno, a stagione finita, sperando che il Genoa abbia centrato la salvezza, si penserà al futuro. Il Toronto FC è comunque ancora l’ipotesi che va per la maggiore, con Criscito che non avrebbe certo accantonato l’idea di raggiungere il concittadino e compagno di nazionale Lorenzo Insigne in terra canadese.