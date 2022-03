Genoa, quanti rimpianti: con l’Empoli è pari, graziate Salernitana e Cagliari

Partita bloccata e povera di emozioni a Marassi: al triplice fischio, il match tra Genoa ed Empoli termina 0-0

A caccia di tre punti, il Genoa di Blessin arrivava alla sfida interna contro l’Empoli con tutti i pronostici del caso. Seppur ancora a secco di vittorie, i tanti risultati utili positivi consecutivi (ultimo, quello contro l’Inter) avevano lanciato la formazione di casa, in disperato bisogno di punti salvezza dopo gli stop di Salernitana e Cagliari.

Dinanzi, però, si è trovato un Empoli tutt’altro che sazio e demotivato dalla classifica. Anzi, i toscani mancano ai tre punti dall’impresa del Maradona e i tanti passi falsi stanno rischiando di far vacillare una classifica (e una permanenza in Serie A) che fino a qualche settimana fa sembravano inappuntabili.

Genoa-Empoli, poche emozioni e tanti rimpianti: a Marassi domina l’equilibrio

In una gara combattuta, ma scialba di vere e proprie occasioni, Genoa ed Empoli non sono riusciti a rompere l’equilibrio che ha dominato in lungo e largo per tutti i novanta minuti di gioco. Da una parte, la quantità e l’organizzazione dei rossoblù di Blessin, dall’altra la qualità e la voglia di giocare degli azzurri di Andreazzoli.

Detto ciò, è il Genoa la squadra che ha cercato la vittoria, più del proprio avversario. Diverse le occasioni create e sprecate dai rossoblù, che con Destro hanno spesso sfiorato la rete decisiva per la vittoria. Nel finale, il forcing dei liguri non porta ai tre punti sperati, per il sollievo dell’Empoli, che si è difeso e arroccato nel corso dell’ultimo quarto d’ora.

Classifica Serie A

Inter punti 58, Napoli 57, Milan 57, Juventus 50, Roma 47, Atalanta 47, Lazio 46, Fiorentina** 42, Verona 40, Sassuolo 36, Torino** 33, Bologna** 32, Empoli 32, Udinese** 29, Spezia 26, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia** 22, Genoa 18, Salernitana** 15.

*una partita in meno

**due partite in meno