“Doveva restare in tribuna”: batosta Juventus, la reazione è furiosa

La Juventus ottiene tre punti con una vittoria di misura contro la Spezia. Per Allegri c’è però una brutta notizia che fa infuriare i tifosi.

Basta un gol di Alvaro Morata alla Juventus per avere ragione dello Spezia e per portare a casa tre punti fondamentali per la corsa per la Champions League. La Vecchia Signora supera per 1-0 i liguri, ma il bilancio non è proprio tutto positivo per Allegri.

Nella seconda frazione di gioco della partita è infatti arrivato il giallo per Federico Bernardeschi. Un’ammonizione pesante in quanto Bernardeschi era diffidato e quindi salterà il prossimo match della Juventus tra sei giorni contro la Sampdoria.

Un cartellino giallo arrivato oltretutto in modo abbastanza sciocco, visto che Bernardeschi era entrato giusto pochi minuti prima. Al 63′ infatti Allegri aveva deciso di buttarlo nella mischia sostituendo Pellegrini. Solo 5′ in campo e Bernardeschi ha preso il cartellino giallo che gli costerà caro.

Juventus, la squalifica di Bernardeschi inguaia Allegri

L’ammonizione non ha per nulla fatto piacere ai tifosi, che sui social si sono ovviamente scatenati dando contro all’ex Fiorentina, criticato da più parti per il suo comportamento altamente ingenuo e dannoso per la squadra. Addirittura in alcuni tweet si arriva a dire che sarebbe stato meglio se il calciatore fosse rimasto in tribuna. I tifosi infatti imputano a Bernardeschi la poca intelligenza di una squalifica in un momento delicato a livello di infortuni per la Juventus.

Lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa post partita ha lasciato intendere che la situazione infortuni, soprattutto nel reparto offensivo, non è delle migliore. Con Dybala che anche oggi è stato indisponibile, e che si spera possa almeno recuperare per il Villarreal, la squalifica di Bernardeschi diventa una notizia decisamente brutta per Allegri e per i suoi piani in vista delle prossime partite.