“Ma stai zitto”: Juventus-Spezia nel caos, lite e corpo a corpo

In occasione di Juventus-Spezia gli animi si accendono con facilità per Thiago Motta e c’è un episodio che lo vede coinvolto con due bianconeri.

La sfida delle 18:00 di Serie A è Juventus-Spezia con la squadra di Massimiliano Allegri, che riesce ad andare subito in vantaggio con una rete di Alvaro Morata al 21′. Il primo tempo tuttavia è piuttosto equilibrato, sebbene si sia potuta notare la superiorità da parte dei bianconeri.

D’altronde se per lo Spezia si tratta di uno scontro, che si rivela fondamentale per la classifica, la squadra di Allegri vive il suo miglior momento, costellato dai risultati positivi e dalla Champions League sempre più al sicuro, anche a causa del momento di difficoltà che vive invece l’Atalanta, tra le principali dirette concorrenti.

L’aria di sfida ad alta tensione quindi si sente e gli animi si accendono, soprattutto in panchina.

Juventus-Spezia, Thiago Motta teso: battibecco con due bianconeri

Le telecamere presenti in campo non hanno potuto fare a meno di soffermarsi sull’accentuata tensione che vive Thiago Motta, che ha avuto difficoltà a nascondere stando a pochi metri dell’azione di gioco il suo risentimento.

In particolar modo, l’allenatore ha avuto una discussione con due calciatori della Juventus. In primo luogo, ha alzato di peso Juan Cuadrado, il quale era caduto a terra a inizio gara in seguito a un duro contrasto. Uno scossone come per invitarlo a non dissimulare. Successivamente, l’italobrasiliano si è indirizzato a Pellegrini, rimasto a sua volta a terra per una bracciata di Gyasi. Due situazioni simili che tradiscono lo stato d’animo ansioso dell’allenatore, che non intende perdere secondi preziosi e vuole che la sua squadra mantenga alta la concentrazione. Non è tardata ad arrivare sui social la reazione infastidita da parte dei tifosi. Su Twitter ad esempio uno di loro scrive: “Ma stai zitto Thiago Motta, dai”, invitando così il tecnico a concentrarsi sul campo.