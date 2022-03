Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A. Scendono in campo e si affrontano la Juventus e lo Spezia.

Vietato perdere terreno per la Juventus. La Vecchia Signora vuole tenersi ben stretto il piazzamento Champions e proprio per questo non potrà permettersi passi falsi da qui alla fine della stagione. Il pericolo concreto è quello di farsi acciuffare dalla inseguitrici. Le insidie, però, sono dietro l’angolo e cosi anche un match come quello contro una squadra di bassa classifica rischia di trasformarsi in un clamoroso capitombolo.

Anche perchè, nel caso specifico, lo Spezia ha davvero bisogno di punti per uscire da una situazione complicata. Tre sconfitte consecutive (quattro senza vincere) e la zona retrocessione ormai ad un passo. Ecco perchè la fame dei liguri potrebbe rappresentare il vero problema per i ragazzi di Allegri.

Juventus-Spezia, le formazioni ufficiali

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Agudelo, Bastoni, Maggiore; Gyasi, Manaj, Verde. Allenatore: Motta.