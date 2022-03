“Rigore inesistente”: Serie A, si abbatte la bufera. E Mourinho gongola

Mourinho gongola dopo l’ennesimo arbitraggio disastroso in Serie A: il rigore è inesistente e genera tante polemiche

Il Sassuolo sta vincendo 1-3 sul campo del Venezia, in una delle partite in cui potrebbe inguaiare di molto la classifica della squadra di Paolo Zanetti. Inizio shock per la squadra di casa che ha subito gol dopo pochi minuti. Ma l’episodio che ha fatto esplodere di proteste tifosi e membri della squadra del Venezia è stato il rigore che ha poi portato al momentaneo 0-3, siglato da Scamacca e guadagnato da Berardi. Ricordando anche un gesto di Mourinho di qualche settimana fa.

Berardi si è scontrato con Romero e così Pairetto ha assegnato il rigore. Dalle immagini, però, si vedeva che era più l’attaccante del Sassuolo che cercava il contatto con il portiere e non viceversa. L’arbitro ha però deciso per il penalty e questo ha fatto infuriare, come detto in precedenza, il Venezia. Pairetto -Luca, figlio dell’ex arbitro Pierluigi- non è la prima volta che si trova al centro delle polemiche.

Venezia-Sassuolo, male Pairetto dopo l’episodio con Mourinho

José Mourinho si era rivolto nei confronti di Pairetto facendo il gesto del telefono contro il Verona e dicendo: “Ti ha mandato la Juventus”. Un comportamento che gli è costato ben due giornate di squalifica dal Giudice Sportivo. E con questa decisione presa dal fischietto piemontese, le polemiche sono continuate. Sui social, infatti, i tifosi hanno definito Pairetto disastroso, considerando il secondo rigore del Sassuolo completamente inesistente.

Decisioni del genere possono condizionare e non poco l’esito finale di una stagione. Il Venezia sta lottando per la salvezza e l’eventuale sconfitta per questo rigore, potrebbe compromettere la stagione di Zanetti e dei suoi. Resta da capire quale sarà la decisione dell’AIA dopo questa giornata.