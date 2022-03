“Se va via…”: Juve, già scelto l’erede di Dybala in caso di addio

Calciomercato Juve, tutto incentrato al momento su Paulo Dybala ma in caso di addio c’è già il piano B: scelto l’erede della Joya

È previsto nel corso di questa settimana l’incontro tra la Juventus e l’agente di Paulo Dybala, Jorge Antun. In ballo c’è sul tavolo delle trattative il rinnovo di contratto dell’argentino con il club bianconero. Rinnovo tutt’altro che certo. Per questo motivo la Juventus starebbe già pensando al possibile piano B.

L’obiettivo principale resta sempre quello di arrivare a un accordo con Paulo Dybala. Non sono ancora però state colmate le distanze sulle cifre di domanda e offerta, ma sicuramente il club non è più disposto ad accettare le richieste ricevute ad inizio stagione. A maggior ragione dopo il colpo di gennaio messo a segno con l’arrivo di Dusan Vlahovic, a cui è seguito quello di Denis Zakaria.

Ora occhi puntati sulle scelte che farà il giocatore una volta ascoltate le idee del club. Il rischio resta pur sempre quello di perdere Dybala a parametro zero a giugno, quando il suo contratto scadrà. La Juventus, però, si starebbe già portando avanti: in caso di fumata nera dai colloqui con l’agente dell’argentino, si pensa già al nome del possibile erede.

Calciomercato Juve, l’erede di Dybala (in caso di addio) potrebbe arrivare dal Sassuolo: Raspadori nel mirino dei bianconeri

Secondo quanto riferito nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, dunque, la Juventus avrebbe ovviamente come obiettivo principale la buona riuscita del vertice alla Continassa con Antun. In caso di mancato accordo, però, il club si starebbe già preparando a virare su altro. L’erede della Joya, perciò, sarebbe secondo il quotidiano Giacomo Raspadori, che con il Sassuolo in questa stagione sta facendo davvero bene.

Come si legge tra le pagine di ‘Tuttosport’, infatti: “Se va via Dybala, continuano i movimenti sotto traccia per Giacomo Raspadori del Sassuolo. Il campione d’Europa degli emiliani, in gol anche ieri contro il Venezia, convince sotto tutti i punti di vista – tecnico, economico, comportamentale – e sta scalando posizioni nei pensieri della Juventus”.