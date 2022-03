“Giovedì incontra la Juventus”: Inter, Marotta prepara il colpo dell’estate

Inter e Juventus non si stanno sfidando solo in campionato, ma anche in sede di mercato. Marotta, infatti, vuole prendere un bianconero.

Dopo il successo di ieri della Roma sull’Atalanta di Gasperini con il gol realizzato da Abraham, la Juventus ha la grande occasione di rafforzare la propria posizione tra le prime squattro. I bianconeri, infatti, sfideranno oggi, ore 18.00, all’Allianz Stadium lo Spezia di Thiago Motta.

‘La Vecchia Signora può portare a sei punti il proprio vantaggio sull’Atalanta che, però, deve ancora recuperare il match contro il Torino di Juric. La Juventus se dovesse battere lo Spezia, considerando anche lo scontro di diretto di questa sera del Maradona tra Napoli e Milan, potrebbe mettere tanta pressione anche all’Inter capolista.

Per capire le reali possiblità della Juventus di rientrare nella corsa Scudetto bisognerà attendere il risultato del derby d’Italia del prossimo 3 aprile. La ‘Vecchia Signora’ giocherà in casa e, probabilmente, contro l’Inter avrà l’ultima possiiblità di avvicinarsi in maniera sostanziale al primato. Ma tra i bianconeri e la ‘Beneamata’ non ci sono solo intrecci di campo, ma anche di calciomercato.

L’agente di Dybala incontrerà la Juventus giovedì, ma l’Inter di Marotta è in agguato

Come quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, l‘Inter ha rilanciato per prendere Dybala, il cui contratto con la Juventus scadrà a giugno. Marotta ha offerto all’argentino 7,5 milioni di euro più bonus per i prossimi cinque anni. Il team meneghino non può arrivare agli 8 milioni offerti dai bianconeri ad ottobre, ma è pronta ad approfittare di un mancato accardo tra l’attaccante e la ‘Vecchia Signora’.

Jorge Antun, agente di Dybala, incontrerà giovedì la Juventus, che non è disposta ad andare oltre i 7 milioni di euro più bonus per i prossimi tre anni invece che quattro. L’Inter, dal canto suo, prima di prendere l’argentino dovrebbe liberarsi di qualche importante ingaggio e gli addii di Vecino e Vidal a fine stagione potrebbero aiutare Marotta. Il dirigente interista è disposto a compiere un sacrificio importante, forse anche cedendo Lautaro Maurtinez, per portare Dybala a Milano.