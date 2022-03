“Vlahovic scapperà via”: Agnelli gelato, la reazione spiazza la Juventus

La Juventus vince ancora di misura contro lo Spezia, ma delude. Tra i peggiori il centravanti serbo Dusan Vlahovic, uscito nella ripresa.

La Juventus di Massimiliano Allegri continua a vincere, ma non convince ancora. Dusan Vlahovic, Alvaro Morata e Juan Cuadrado erano il tridente odierno contro lo Spezia, ma i bianconeri hanno faticato tantissimo e non sono andati oltre l’1 a 0.

Lo spagnolo è tornato alla rete dopo mesi di astinenza mentre l’ex attaccante della Fiorentina è inceppato in una delle sue prime giornate no, tanto che il tecnico lo ha sostituito nella parte finale del match.

Un dato che certifica la giornata no dell’attaccante serbo arriva dai colleghi di Opta. Per la prima volta in questo campionato il numero 7 bianconero non ha realizzato neanche un tiro in porta, un dato che certifica la giornata storta del giovane e talentuoso attaccante. Il capocannoniere di questo campionato quindi non solo è andato ‘a secco’ ma addirittura non c’ha neanche provato, non arrivando mai alla conclusione contro Provedel.

Juventus, critiche ad Allegri riguardo Vlahovic

I tifosi bianconeri non hanno gradito l’atteggiamento della Juventus, troppo remissiva dopo il gol. Sull’1 a 0 addirittura lo Spezia è andato più volte vicino al gol con Szczesny diventato improvvisamente tra i protagonisti del match.

I tifosi hanno criticato apertamente Allegri per l’utilizzo odierno di Vlahovic. Sui social hanno ricordato cosa è successo con Cristiano Ronaldo e un tifoso in particolare ha sottolineato che il calciatore potrebbe lasciare cosi come ha fatto il campione portoghese in estate. Ronaldo infatti ha lasciato negli ultimi giorni di calciomercato, trasferendosi tra le polemiche al Manchester United.