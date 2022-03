“Accordo raggiunto”: calciomercato Roma, regalo a sorpresa per Mourinho

Nel momento chiave della stagione, la Roma non molla il calciomercato ed è sul punto di chiudere un inatteso affare.

La certezza della Roma è che anche durante la prossima stagione in panchina ci sarà José Mourinho. Sebbene probabilmente non tutto sia andato come desiderato in questa prima annata, il portoghese non è in discussione. La piazza ha completa stima e fiducia nei suoi riguardi. Ciò si è notato anche nei momenti di difficoltà, durante i quali ‘The Special One’ non è mai stato un tema di discussione.

Per tale ragione la società giallorossa intende accontentare ancora l’allenatore in sede di calciomercato. Perciò il dirigente Tiago Pinto è a lavoro per concludere un affare anzitempo, che significherà il primo colpo per la prossima stagione.

Il calciatore in questione potrebbe rappresentare una scommessa, in quanto si tratta di Mile Svilar, portiere 22enne il cui contratto con il Benfica scadrà il 1 luglio 2022, quindi arriverebbe a parametro zero.

Roma, il colpo per Mourinho: arriva Mile Svilar dal Benfica

Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, mentre si lavora anche a blindare Volpato, l’affare è in dirittura d’arrivo e infatti sarebbe stato trovato un accordo verbale col portiere serbo, voglioso di trasferirsi alla Roma. Al momento resterebbero da limare dettagli relativi all’indennizzo che andrà al club portoghese, poi ci sarà la firma.

José Mourinho aveva individuato Svilar già ai tempi del Manchester United nel 2017, quando lo affrontò e pubblicamente dichiarò su di lui in tempi non sospetti: “Questo è un ragazzo bestiale. Un fenomeno assoluto”. Chiaramente Rui Patricio non è in discussione, ma il tempo passa anche per lui e quindi bisogna correre ai ripari per il futuro. Il general manager Pinto ha sfruttato per l’occasione gli ottimi rapporti con il Benfica, sua ex società, per accontentare l’allenatore e cercherà di limitare i danni anche per il club lusitano.