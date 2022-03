Allegri cambia ruolo a Locatelli e Danilo: nuova idea tattica

Locatelli e Danilo potrebbe cambiare ufficialmente ruolo in vista dell’ultima parte di stagione. La grande emergenza difensiva e a centrocampo potrebbe stravolgere i piani di Allegri

Dopo la sofferta vittoria contro lo Spezia, la Juventus proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di tenere vive le speranze scudetto nonostante le grandi difficoltà. Obiettivo complicato, ma non impossibile. Tutto dipenderà dal rendimento di Milan, Inter e Napoli.

Allegri, dal canto suo, ha ribadito la sua volontà di centrare il 4° posto come obiettivi primario del campionato bianconero. Il sogno scudetto, come confermato dall’allenatore della Juventus, sarà destinato a essere abbandonato in maniera immediata.

Occhio, però, alle ultime 10 giornate di campionato e alla possibile svolta tattica. Allegri, considerata la grande emergenza, potrebbe promuovere Danilo nel ruolo di centrale difensivo, sia in caso di difesa a tre, sia in caso di schieramento a quattro. Attenzione anche al nuovo ruolo di Locatelli.

Locatelli e Danilo cambiano ruolo: torna di moda il 3-5-2

Non solo Danilo, attenzione anche al nuovo ruolo di Locatelli. Il centrocampista bianconero, come evidenziato dalla sfida contro lo Spezia, potrebbe ricoprire definitivamente il ruolo di mezz’ala con Arthur confermato in cabina di regia. Un nuovo ruolo che consentirà all’ex Sassuolo di spingersi con maggiore costanza in zona offensiva.

Locatelli mezz’ala e Danilo centrale di difesa: un doppio cambio ruolo che potrebbe rivoluzionare la Juventus nella parte finale della stagione. Per quel che riguarda il capitolo infortuni, invece, Bonucci e Chiellini torneranno a disposizione tra circa 10 giorni. Stesso discorso per Zakaria. Da valutare i tempi di recupero di Dybala.