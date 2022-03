Scudetto-Juventus, l’ex Inter spiazza tutti: i tifosi restano senza parole

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato delle ambizioni della Juventus di Massimiliano Allegri dopo il match di Serie A.

La Juventus di Massimiliano Allegri non si ferma e continua a vincere in Serie A. Il club bianconero vince di ‘corto muso’ nel match di campionato contro lo Spezia di Thiago Motta grazie alla rete di Alvaro Morata, tornato a segno dopo un lungo digiuno. A secco invece il compagno di reparto e capocannoniere del campionato Dusan Vlahovic.

Tre punti importanti ma prestazione sotto le aspettative per il club bianconero, che, soprattutto nel secondo tempo, ha subito la veemente reazione dello Spezia. Il club ligure ha offerto una buona gara ed ha messo più volte in difficoltà la squadra bianconera. Nel finale c’è stato anche un rigore dubbio a favore dei liguri.

In conferenza stampa il tecnico italo-brasiliano del club ligure Thiago Motta ha parlato della sfida contro i forti rivali ed ha elogiato a più riprese la squadra avversaria. Thiago Motta ha insistito sulla caratura dei calciatori della formazione di Allegri e si è lasciato andare ad un curioso ‘errore’.

Juventus, Thiago Motta e l’errore nell’intervista

Nel corso del post partita del match il tecnico dello Spezia Thiago Motta, tra l’altro ex calciatore dell’Inter (ai tempi del Triplete) si è lasciato sfuggire un curioso lapsus. Ecco le sue dichiarazioni:

“Abbiamo fatto bene contro una squadra che sta per vincere… Che è costruita per provare a vincere il campionato”. Parlando del match il tecnico ha poi continuato: “Nel secondo tempo abbiamo dato più senso al gioco, quando siamo bassi dobbiamo difendere gli spazi. Nel primo tempo abbiamo sofferto, non abbiamo dato senso al gioco come invece abbiamo fatto nella ripresa”.