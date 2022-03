Donnarumma, Pochettino cambia: scenario imprevisto contro il Real

In vista del match di Champions League contro il Real Madrid, il tecnico del PSG Pochettino ha preso una decisione su Donnarumma.

Mercoledì ci sarà l’atteso match di ritorno tra Real Madrid e PSG. All’andata i parigini dominarono il match, costringendo il Real Madrid sulla difensiva per larghi tratti della partita, ma riuscirono a portare a casa solo un successo di misura grazie alla rete di Kylian Mbappé nei minuti finali.

La qualificazioni ai quarti di finale resta quindi apertissima, anche considerando che da quest’anno la regola dei gol in trasferta non vale più e quindi il non aver subito reti all’andata non è un ulteriore vantaggio in prospettiva per il PSG. Balla quindi un solo gol di differenza tra le due squadre, con i parigini che cercheranno innanzitutto di difenderlo. Uno 0-0 a Madrid infatti sarebbe logicamente un risultato salutato con gradissimo piacere dalla parti di Parigi.

L’allenatore Pochettino dovrà quindi schierare i migliori, a partire proprio dal portiere. Ruolo che, in questa stagione ha visto il continuo alternarsi tra il nuovo acquisto, l’italiano ex Milan Gianluigi Donnarumma, e il vecchio titolare, il costaricano ex proprio del Real Madrid Keylor Navas.

PSG, Pochettino sceglie Donnarumma

Fino a questo momento l’alternanza è risultata quasi perfetta anche in Champions League. Donnarumma fino ad oggi ha giocato 4 volte titolare, Navas una in meno. Chi si aspettava il costaricano in porta, per ‘pareggiare’ le presenze, resterà però deluso.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, da sempre molto vicino all’ambiente PSG, Pochettino sarebbe intenzionato a dare nuovamente fiducia a Donnarumma. Contro il Real Madrid quindi spazio nuovamente all’italiano, con Pochettino che spera possa essere la mossa giusta per agguantare i quarti di finale.