Allarme al PSG, la tegola è una mazzata: doccia fredda per Pochettino

C’è tanta ansia nella mente di Mauricio Pochettino e di tutto il mondo del PSG per gli ottavi di ritorno col Real Madrid

Domani inizierà il quadro dei ritorni degli ottavi di finale di Champions League. L’Inter cercherà un’impresa ad Anfield dopo lo 0-2 del Meazza contro il Liverpool. Oltre alle poche italiane impegnate, però, la partita più interessante è quella che vedrà il Real Madrid affrontare il Paris Saint-Germain. Al Parco dei Principi la vittoria è andata ai parigini per 1-0, grazie al gol di Kylian Mbappe. L’uomo che ha infiammato il calciomercato europeo dell’anno scorso.

Mbappe era sceso in campo nella sconfitta contro il Nizza in Ligue 1. Nizza che aveva anche eliminato il PSG in Coupe de France, impedendogli di fare il triplete. Il fatto, però, è che la Champions è un’altra cosa: uscire agli ottavi per entrambe le squadre sarebbe una catastrofe, anche se in tanti l’hanno definita come una finale anticipata. Ma potrebbe non esserci Kylian Mbappe, l’uomo più atteso. Come attesa sarebbe l’accoglienza del Bernabeu.

Real Madrid-PSG, dubbi su Mbappe

Durante l’allenamento di oggi, Mbappe ha subito un forte colpo e potrebbe non giocare la partita col Real Madrid. Secondo quanto riferito da Le Parisien e RMC Sport, il francese si sottoporrà a esami strumentali, che dovranno evidenziare eventuali problematiche che potrebbero impedirgli di giocare la partita. A prescindere dai risultati degli esami, Mbappe non sarà al meglio della condizione e Pochettino resta in ansia. Per fortuna dei Galacticos, che oltre alla partita ha una rivalità col PSG anche a livello politico.

Ma non solo. Il Real Madrid sta tentando di ingaggiare Mbappe a parametro zero a partire dalla prossima estate. Al-Khelaifi non vuole subire uno sgarro del genere e starebbe preparando un’offerta da paura per trattenere il suo uomo migliore.