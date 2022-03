Genoa, risoluzione consensuale: arriva il comunicato, è ufficiale

Quando il futuro del capitano Criscito sembra più incerto che mai, il Genoa fa una comunicazione ufficiale tramite una nota sul proprio sito ufficiale.

Per Mimmo Criscito, giunto ai 35 anni, è arrivato il momento del probabilmente ultimo e vantaggioso contratto della carriera. Il giocatore è pronto a compiere una scelta che significa un cambio di vita piuttosto che una svolta professionale. Si tratta dello sbarco in MLS, al Toronto. Alla pari del collega e amico Lorenzo Insigne, il difensore napoletano cerca un’opportunità serena e anche stimolante. Lo scenario Canada sembra offrirla.

Tuttavia, non è facile maturare tale decisione a cuor leggero. La proposta del Toronto infatti prevederebbe un trasferimento immediato, a marzo. Da qui la risoluzione del contratto col Genoa.

Un addio da consumare non secondo i crismi di un capitano vero, che ha sempre mostrato affetto per la maglia rossoblu al punto di esserle andato in soccorso nelle stagioni più complicate, compresa l’attuale.

Genoa, niente addio per Criscito ma arriva un altro annuncio ufficiale

Per tale ragione, dopo aver riflettuto a lungo, pare che il giocatore abbia deciso di rimandare il trasferimento all’estate. Secondo quanto riferisce ‘SportMediaset’, quando la chiusura dei rapporto col Genoa sembrava ormai scontata, il difensore avrebbe bloccato il trasferimento previsto per la metà di marzo. Criscito resterebbe così in Serie A fino al termine della stagione per poi trasferirsi in Canada, insieme ad Insigne, direttamente a giugno. Una presa di posizione che contenterà i tifosi sia dal punto di vista sportivo che emozionale.

Il Genoa, tuttavia, in mattinata con una nota ufficiale ha comunicato “di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto tra la Società e il dottor Alessandro Zarbano. Il Club augura al dottor Zarbano di ottenere anche nei suoi prossimi incarichi grandi soddisfazioni. Il Genoa comunica che l’ingegner Andrés Blazquez rimane come amministratore unico della Società”. Un cambiamento in dirigenza che non dovrebbe inficiare sulla squadra, ma che potrebbe significare molto in vista delle strategie per la prossima stagione.