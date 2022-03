“Ha firmato”: Serie A, un altro azzurro raggiunge Insigne in MLS

Nonostante non ci sia mercato in Serie A alcuni giocatori continuano ad essere nel mirino e nelle ultime ore è stato annunciato un addio.

Il calciomercato della Serie A è terminato alla fine di gennaio, ma in altre nazioni la situazione è totalmente differente. Ci sono campionati in procinto di iniziare e campionati dove le squadre lavorano ancora per rinforzarsi.

Uno dei campionati attualmente più attivi sul calciomercato è la MLS, la principale lega di calcio americana. Alcuni tra i principali club lavorano per rinforzarsi e creare una squadra competitiva agli occhi dei propri tifosi.

Negli ultimi mesi diversi club hanno realizzato colpi da sogno e senza dubbio, un club molto attivo, è la squadra canadese del Toronto. Il club storicamente ricordato in Italia per l’arrivo di Sebastian Giovinco in passato, ha già acquistato il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ed ha ormai chiuso per un altro sorprendente colpo.

Serie A, anche Criscito raggiunge Insigne: il difensore va a Toronto

Era nell’aria ormai da settimana, ma quest’oggi c’è stata la firma. Il difensore Mimmo Criscito lascia Genova con diversi mesi di anticipo e vola in Canada dove giocherà nel Toronto. Una scelta sorprendente visto che il difensore è molto legato al club ligure di cui è capitano.

Come riporta Sportitalia il giocatore lascerà i rossoblù in questi giorni e inizierà entro due settimane la preparazione con il Toronto, in vista della nuova stagione. Dopo Insigne un altro napoletano vola in MLS.