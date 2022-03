Il Milan torna a volare: ora il segreto di Pioli può costare caro ad Ibra

Il Milan torna a volare dopo i passi falsi con Salernitana e Udinese. Adesso, il segreto di mister Stefano Pioli può costare caro ad Ibrahimovic.

Spallata Scudetto. Senza se, senza ma. Il Milan ha scelto il momento giusto per tornare a volare, dopo i passi falsi contro Salernitana e Udinese. Un 1-0 di misura, ma convincente, che ha ammutolito il Maradona e rispedito il Napoli giù dalla vetta della classifica.

Una bella notizia per Pioli e i suoi ragazzi, che adesso possono guardare alla seconda parte di stagione con estrema fiducia: senza coppe, con un periodo primaverile senza big match e con un Ibrahimovic in più, da ritrovare nelle proprie rotazioni.

O almeno, fino a prova contraria. Soprattutto per quanto riguarda il minutaggio prossimo dello svedese. Anche perché Pioli, adesso, può contare su un piccolo segreto (si fa per dire) che rischia di costare caro alla titolarità di Ibra, ma che, allo stesso tempo, sta ripagando a peso d’oro le ambizioni Scudetto dei rossoneri.

Milan, il segreto Scudetto di Pioli si chiama Giroud. E può costare caro ad Ibra…

Spoiler alert: sì, Olivier Giroud è il vero segreto Scudetto per Pioli ed il suo Milan. In questo 2022, il francese ha messo a referto soltanto quattro gol e due assist. E sottolineiamo il termine ‘soltanto’ come semplice e mero eufemismo.

Un gol e un assist nel 3-1 rifilato alla Roma. Una doppietta nel 2-1 in rimonta contro l’Inter. L’assist decisivo per il 2-2 a Salerno. E infine, la rete (Scudetto?) contro il Napoli, che ha fatto esplodere il settore ospiti del Maradona. Serve aggiungere altro?

Insomma, sei zampate che hanno portato al Milan dieci pesantissimi punti e che possono rilanciare le ambizioni campionato dei rossoneri, crollate al ribasso dopo il periodo di magra delle ultime settimane.

Soprattutto, sei zampate che (infortunio a parte) possono confermare Giroud come il faro offensivo di Pioli in questo 2022, nonché come uomo della provvidenza per lo Scudetto dei rossoneri. Una bella notizia per il tecnico milanista, un po’ meno forse per l’eterno Ibrahimovic.

Non ditelo a Zlatan, ma chissà che non sia a rischio la sua centralità nell’undici titolare di Stefano Pioli.