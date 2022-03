Milan, ieri la tegola Giroud: le ultime sull’attaccante rossonero

Il Milan in ansia per le condizioni di Giroud, uscito malconcio dalla sfida di ieri contro il Napoli. Effettuati i primi esami.

Clima disteso in casa Milan, dopo la vittoria ottenuta ieri sul campo del Milan. I rossoneri, grazie alla rete siglata da Olivier Giroud (ormai specializzatosi in gol pesanti), sono riusciti ad uscire indenni dalla trasferta allo stadio “Maradona” e a portarsi di nuovo in vetta. Ora l’attenzione è rivolta alla prossima sfida contro l’Empoli: una sfida che si preannuncia complessa, ma intanto il tecnico Stefano Pioli ha già ricevuto una buona notizia.

Nella gara in questione, infatti, Giroud sarà regolarmente a disposizione. Il francese, ieri sera, intorno al 68esimo è stato costretto ad uscire a causa di una torsione innaturale della caviglia tuttavia le sue condizioni non spaventano lo staff medico. Oggi avranno luogo altri esami strumentali ma nell’ambiente regna un certo ottimismo.

Una buona notizia per l’allenatore, alla luce della buona stagione disputata fino a questo momento dall’ex Chelsea: per lui 27 presenze complessive “condite” da 11 gol (di cui 7 in campionato) e 3 assist che gli hanno consentito di essere spesso determinante per le sorti della propria squadra. Ulteriori aggiornamenti sono attesi a breve ma Giroud sta bene e conta di esserci nella lista dei convocati.

Milan, sospiro di sollievo per Pioli: Giroud sta bene

Resta ora da capire chi Pioli schiererà dal primo minuto sabato. Zlatan Ibrahimovic (il cui futuro è ancora da scrivere) è rientrato dall’infortunio ed è apparso già in buona condizione. Il ballottaggio tra i due è destinato ad andare avanti nei prossimi giorni, con l’allenatore che li valuterà da vicino nel corso delle prossime sedute di allenamento.

Nessun problema in ogni caso per Giroud. “Non voglio pensare a chi gioca. Io devo essere anche un fratello maggiore per i giovani. Abbiamo tanta qualità – sono le parole rilasciate a Dazn dall’attaccante – ma qualche volta dobbiamo parlare di più. Conosco l’importante di comunicare e di parlare con noi”.