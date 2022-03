Giroud manda in estasi il Milan: Napoli sconfitto al Maradona

Al Maradona è andato in scena la sfida tra Napoli e Milan. I rossoneri ottengono una vittoria fondamentale nella lotta scudetto.

Nel posticipo del ventottesimo turno di Serie A si sono affrontate allo Stadio Maradona il Napoli ed il Milan. I rossoneri ottengono una vittoria preziosa e fondamentale ai fini della lotta scudetto, grazie alla rete del ‘solito’ Olivier Giroud, sempre più uomo di questo campionato.

Fin dall’inizio le due squadre hanno giocato cariche di tensione con tanti scontri a centrocampo e poco gioco reale. La prima mezzora di gioco è stata caratterizzata soprattutto dalle polemiche. Prima le proteste rossonere per un presunto fallo da rigore su Bennacer e poi nell’area opposta polemiche per un rigore non assegnato ad Osimhen.

Gli azzurri giocano timorosi e faticano a trovare la conclusione, il Milan prova con le ripartenze e soprattutto con un Leao particolarmente ispirato. All’intervallo si va in parità.

Napoli-Milan, tante emozioni nella ripresa

Il club rossonero parte meglio nella ripresa mentre il Napoli continua a faticare. Il match si sblocca dopo circa un’ora con l’uomo delle grandi gare Olivier Giroud: il francese ‘di astuzia’ insacca dietro un incolpevole Meret e realizza una rete fondamentale per il club rossonero e per la rincorsa campionato.

Il Napoli ci prova in tutti i modi, Spalletti si gioca tutte le carte a disposizione e prova l’assalto finale ma non va a buon fine. Pioli vince il primo scontro contro il rivale toscano ed ottiene tre punti che potrebbero risultare fondamentale nella lotta per lo scudetto. Il Milan supera nuovamente l’Inter e vola in testa al campionato.

CLASSIFICA SERIE A

Milan 60, Inter 58*, Napoli 57, Juventus 53, Roma 47, Atalanta 47*, Lazio 46, Fiorentina 43*, Verona 41, Sassuolo 39, Torino 34*, Bologna 33*, Empoli 32, Udinese 29**, Sampdoria 26, Spezia 26, Cagliari 25, Venezia 22*, Genoa 18, Salernitana 15.