Italia, l’attaccante ‘chiama’ Mancini: l’annuncio verso i Mondiali

Manca poco al primo match utile alle qualificazioni ai Mondiali che l’Italia dovrà affrontare contro la Macedonia del Nord: spunta la confessione del giocatore

Tra 17 giorni l’Italia scenderà nuovamente in campo contro la Macedonia del Nord. Il 24 marzo si giocherà il primo match utile alle qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. L’imperativo è vincere, davanti ai numeri tifosi che accoreranno al Barbera di Palermo per sostenere la nazionale (registrato già il tutto esaurito).

Roberto Mancini, che ha tra l’altro assistito a molte gare di Serie A in quest’ultimo periodo per studiare al meglio le proprie mosse, è chiamato a scegliere chi convocare tra i diversi candidati.

Proprio in merito ai playoff dei Mondiali che si avvicinano, ha parlato ai microfoni di ‘GianlucaDiMarzio.com’ un giocatore che già in passato ha ricevuto la stima e la fiducia di Mancini. Vincenzo Grifo, infatti, è stato inserito nella lista dei convocati della Nazionale Italiana proprio dall’attuale CT azzurro nel 2018. Ecco allora cos’ha dichiarato.

Mondiali, Grifo spera in un’altra chiamata di Mancini con l’Italia: “Bisogna crederci sempre”

Intervistato ai microfoni di ‘GianlucaDiMarzio.com’, Vincenzo Grifo ha parlato della stagione che sta vivendo in Bundesliga tra le fila del Friburgo. In 25 match giocati, sono arrivati 5 gol e 7 assist da parte dell’attaccante italo-tedesco. A questi vanno a sommarsi i 3 gol segnati in 4 gare di Coppa di Germania. A tal proposito ha dichiarato: “A livello personale sono soddisfatto. Ma guardo poco i numeri: è ovvio che siano importanti, ma devono essere funzionali alla squadra. Di sicuro sto facendo bene, mi sento in forma e ho giocato tanto. E quando uno ha ritmo, ha anche fiducia”.

Un ragionamento che sa quasi di ‘messaggio’ diretto a Roberto Mancini in vista dell’importante impegno che la Nazionale Italiana è chiamata ad affrontare. “Mi sento di aver fatto parte del gruppo che ha vinto gli Europei. Mondiali? Sarebbe bello, e bisogna crederci sempre. A volte io e il CT ci sentiamo: gli sarò sempre grato per avermi dato la possibilità di avere spazio con la maglia dell’Italia, la mia Nazionale. Ho esordito con la maglia numero 10 nel 2018, un ricordo indelebile”, ha infine confessato Grifo.