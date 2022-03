Mondiali, l’Italia accoglie nuovi rinforzi: l’indizio svela il piano di Mancini

Roberto Mancini in giro per gli stadi della Serie A per accogliere rinforzi per l’Italia in vista dei playoff Mondiali

L’Italia il 24 marzo scenderà in campo contro la Macedonia del Nord, per la semifinale dei playoff per accedere ai Mondiali di Qatar 2022. Successivamente, ci sarebbe la finale contro una tra Portogallo e Turchia. L’eventuale uscita ai playoff significherebbe non andare ai Mondiali per la seconda volta consecutiva. Una catastrofe, considerando che le giovani generazioni non hanno ancora visto l’Italia a un Mondiale.

Roberto Mancini, però, deve risolvere il problema del gol legato al centravanti. Ciro Immobile non ha mai offerto le garanzie giuste, nonostante le caterve di gol segnate con la Lazio. Ci sono delle alternative, si è parlato anche di Mario Balotelli. Ma il vice-Immobile a Euro 2020 è stato Andrea Belotti, che questa stagione ha subito diversi infortuni ma si è sbloccato contro la Juventus. Mancini dunque gira diversi campi della Serie A per osservare i giocatori.

Bologna-Torino, c’è Mancini

Mancini è presente al Dall’Ara di Bologna per assistere alla partita contro il Torino. Si osservano da vicino i progressi di Andrea Belotti, che se dovesse tornare in forma potrebbe anche partire da titolare negli spareggi del Mondiale. Poi ci sono diversi giocatori in rampa di lancio: Orsolini, Ricci e Pobega. Indubbiamente per gli ultimi due è molto complicato, vista la concorrenza che c’è nel centrocampo dell’Italia.

Ma gli azzurri hanno un buco a destra con l’infortunio di Chiesa e Orsolini potrebbe rientrare. Intanto, sugli altri campi sono andati a segno altri giocatori osservati in passato da Mancini: come Gianluca Caprari contro la Fiorentina; ma anche Raspadori, che ha anche vinto l’ultimo Europeo con l’Italia.