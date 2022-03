Playoff Mondiali rinviati, allarme tra i tifosi: c’è un pericolo altissimo

La guerra tra Ucraina e Russia può cambiare i piani della Fifa per i prossimi Mondiali in Qatar. E’ caos sulla questione date.

Il mondo del calcio ed in generale dello sport è sconvolto da ciò che sta succedendo in Ucraina. L’attacco di Putin e della Russia alla nazione vicina ha scombussolato i piani mondiali e la situazione è in divenire e potrebbe cambiare ora dopo ora.

Anche il calcio è appunto toccato da questa vicenda, la Russia è stata praticamente estromessa dai prossimi Mondiali di calcio (e della maggior parte degli sport) e per quel che riguarda il futuro dell’Ucraina è tutto ancora in forte bilico.

La nazionale Ucraina dovrebbe essere impegnata nella semifinale contro la Scozia per i Playoff Mondiali, in un girone dove le due nazioni potrebbero affrontare in finale Austria o Galles. Ma appare davvero molto arduo riuscire a determinare con certezza quando questo spareggio si possa disputare.

Mondiali, possibile rinvio in vista per l’Ucraina?

Secondo quanto riporta la BBC la federazione ucraina ha già chiesto il rinvio del match contro la Scozia, impossibilitata dagli ultimi avvenimenti. Da parte britannica non ci sarebbero problemi ed anzi il presidente della federazione scozzese ha scritto una lettera di sostegno al collega, alle prese con questa triste vicenda.

Il 1 Aprile dovrebbe essere annunciato il sorteggio dei gironi delle fasi finali, ma questa situazione complica tutti i piani. Tra l’altro non ci sono ulteriori date disponibili e tutte le parti si trovano in una fase di stallo che preoccupa. I Mondiali iniziano comunque a Novembre e tutto lascia presagire che, in caso di nessun accordo, semifinali e finali di questo raggruppamento dei Playoff potrebbe disputarsi addirittura a giugno. In questo caso la FIFA che ‘congelerebbe’ la Nations League per permettere la disputa di questi match, ovviamente essenziali per il completo sviluppo delle fasi finale del Mondiale. La situazione, con la guerra in atto, può cambiare ora dopo ora.