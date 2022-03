Il Milan gongola e Giroud fa infuriare i tifosi nerazzurri: spunta il motivo

Il Milan vuole lo scudetto e Olivier Giroud non si nasconde: ecco la frase che ha fatto infuriare i tifosi dell’Inter

Il Milan ieri è andato allo Stadio Diego Armando Maradona e ha imposto il proprio gioco. Ha annullato il Napoli in ogni zona del campo e ha portato a casa la vittoria grazie alla rete di Olivier Giroud. Il centravanti francese è stato decisivo un’altra volta, dopo averlo fatto nel derby di ritorno contro l’Inter con una doppietta. Una prestazione molto buona da parte di tutti i giocatori di Pioli, in un ambiente reso caldo anche dalla presenza di tantissimi tifosi rossoneri.

La vittoria ha caricato ulteriormente l’ambiente del Milan, che sogna la vittoria dello scudetto a più di dieci anni dall’ultima volta. E in più c’è la sfida con l’Inter che fa aumentare ancor di più l’adrenalina per quella che probabilmente è la miglior Serie A degli ultimi anni. E proprio riguardo lo scudetto c’è stato un siparietto tra Giroud e un tifoso del Milan, una sorta di avvertimento all’Inter.

Milan, Giroud lancia la sfida all’Inter

Secondo quanto riferito da InterNews24.com, Olivier Giroud ha avuto una conversazione molto breve con due tifosi del Milan. Il centravanti francese si trovava oggi a CasaMilan per acquistare alcune magliette. E quando i due tifosi si sono avvicinati per parlargli, gli hanno chiesto se i rossoneri avessero le carte in regola per vincere il campionato. “Sì, certo” è stata la risposta dell’ex centravanti del Chelsea.

Le sue prestazioni nei momenti che contano per davvero durante la stagione del Milan sono sotto gli occhi di tutti. La scelta di affidargli la numero 9 e soprattutto l’attacco dei rossoneri quando non c’è Ibrahimovic, è stata indubbiamente azzeccata da parte di Maldini e Pioli. Mancano dieci giornate alla fine di questo splendido campionato e sicuramente continueremo a vederne delle belle.