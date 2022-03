Giroud finora è l’uomo-campionato perchè i gol si pesano, non si contano. L’attaccante francese è stato decisivo nei momenti-chiave con una doppietta nel derby che ha riaperto il campionato e il gol-vittoria realizzato al Maradona.

La deviazione vincente sul tiro di Calabria, che somiglia al primo gol nel derby, ricorda un vecchio bomber che con la maglia del Milan ha scritto la storia. Giroud è uscito con grande reattività dal fuorigioco e ha trovato la zampata come faceva Pippo Inzaghi. Il gol del francese ricorda quello di Inzaghi nella finale di Champions del 2007 contro il Liverpool.

Il Milan comanda la top 11 con tre interpreti. Oltre Giroud ha fatto la differenza Theo Hernandez, una spina nel fianco sulla catena di sinistra che, senza una grande parata di Ospina, avrebbe segnato anche il gol dello 0-2 chiudendo la partita.

La squadra di Pioli ha vinto il big-match in mezzo al campo e nella mediana rossonera uno dei migliori protagonisti è stato Bennacer, autore di un’ottima prova in entrambe le fasi. Ha fatto il “pendolo” più dei suoi compagni di un reparto che con un’ottima organizzazione del pressing ha bloccato le fonti di gioco del Napoli.

Da Consigli che para anche i rigori alla freccia Theo Hernandez, la difesa di SerieANews

È stato un turno dove tanti portieri sono stati decisivi, penso alle parate di Vicario in Genoa-Empoli o al modo in cui Skorupski ha salvato il Bologna contro il Torino. Spicca, però, ancora Consigli, ancora una volta uno dei migliori in campo. Il portiere del Sassuolo è caduto soltanto sull’imparabile colpo di testa di Henry, ha compiuto delle parate importanti e soprattutto ha impedito al Venezia d’andare sul 2-4 parando il rigore ad Aramu.

Karsdorp contro l’Atalanta ha espresso una delle prestazioni più brillanti da quando gioca alla Roma. Ha spinto sulla corsia destra con ardore, difeso bene e ha compiuto l’apertura che porta al gol di Abraham.

Medel è stato protagonista della resistenza difensiva del Bologna, insieme a Skorupski ha aiutato la squadra a non far segnare il Torino che ha avuto molte chances. La Roma ha difeso bene il vantaggio contro l’Atalanta, Smalling è stato il leader assoluto della retroguardia, ha trascinato la Roma nella difesa anche dentro l’area di rigore.

Il Milan ha il suo principale punto di forza nella catena di sinistra, con Leao e Theo Hernandez. Con l’organizzazione perfetta nel pressing, i rossoneri hanno colpito con le transizioni e il terzino francese è stato più volte protagonista, andando anche vicino al gol.

Il ritorno di Barella e la classe di Luis Alberto, grande qualità nella mediana di SerieANews

Barella è stato spesso un punto fermo della nostra top 11, con le sue prestazioni ha trascinato l’Inter nelle due fasi. Contro la Salernitana il centrocampista della Nazionale è tornato ai suoi livelli, servendo due assist a Lautaro e ispirando anche le azioni dei due gol.

Bennacer è stato tra i migliori del Milan, ha stretto bene il campo, aiutato tanto la fase di non possesso e poi ha sprigionato lucidità nella gestione del pallone.

La Lazio a Cagliari ha espresso una delle migliori prestazioni della stagione, ha messo in campo qualità nel palleggio, nelle ripartenze.

Il filo conduttore è stato Luis Alberto, che ha ispirato e concretizzato il contropiede del momentaneo 0-2. Il fallo di mano da rigore di Altare arriva anche proprio su una conclusione del centrocampista spagnolo.

Da Deulofeu il trascinatore ai gol di Giroud e Lautaro Martinez, l’attacco di SerieANews

Deulofeu è stato protagonista di un’altra prestazione importante dopo quella contro il Milan. Stavolta ha sbloccato la partita portando in vantaggio l’Udinese contro la Sampdoria e poi ha propiziato la rete di Udogie.

Lo spagnolo è a quota otto gol e due assist, numeri importanti considerando che non gioca in una big, ma nell’Udinese che ha attraversato momenti di difficoltà e altri più favorevoli come quello in corso.

Giroud finora è l’uomo-campionato, ha inciso nei momenti determinanti della stagione cambiando il corso di un derby dominato dall’Inter e segnando il gol della vittoria a Napoli. Niente male per un campione del mondo acquistato con l’etichetta di vice Ibra e che ha anche la soluzione Rebic come alternativa.

Lautaro Martinez, quando vede la Salernitana, si rianima. Non segnava dalla gara d’andata, ha realizzato una tripletta che potrebbe cancellare le difficoltà di questi mesi. L’argentino ha segnato comunque 14 reti in campionato, è il miglior marcatore dell’Inter in campionato e a livello stagionale soltanto Dzeko ha fatto meglio.

Ecco la nostra top 11:

(4-3-1-2) Consigli; Karsdorp, Medel, Smalling, Theo Hernandez; Barella, Bennacer, Luis Alberto; Deulofeu; Giroud, Lautaro Martinez.