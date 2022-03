Calciomercato Napoli, che colpo di scena: pronto l’erede di Osimhen

Il Napoli pensa già alla prossima sessione del mercato: individuato il sostituto di Osimhen, finito nel mirino della Premier League.

Lo scontro in campo di ieri se lo è aggiudicato il Milan, uscito vincitore grazie alla rete segnata da Olivier Giroud (ottavo centro in campionato per lui). Le strade dei rossoneri e del Napoli, in ogni caso, sono destinate ad incrociarsi presto ancora una volta: entrambi i club, infatti, sono molto interessati ad una delle principali rivelazioni del campionato.

Si tratta di Gianluca Scamacca che, dopo un avvio di stagione complicato, ha progressivamente alzato i giri del proprio motore diventando un punto di riferimento importante nel Sassuolo. Per lui, fin qui, 11 reti in 26 presenze complessive: un bottino che lo ha fatto finire nel mirino delle due società, che ora stanno studiando le prossime mosse da compiere prima di farsi avanti in maniera ufficiale.

Sul giocatore c’è anche l’Inter, che da ormai qualche ora ha iniziato a seguire anche Luis Suarez (in uscita dall’Atletico Madrid). Ingaggiarlo, quindi, non si preannuncia facile ma sia il Napoli che il Milan effettueranno dei tentativi tesi a convincere i neroverdi a lasciarlo andare e a convincere il classe 1999 ad accettare il trasferimento.

Napoli, individuato il sostituto di Osimhen: è Scamacca

Gli azzurri, in particolare, vedono in Scamacca un perfetto sostituto di Victor Osimhen finito di recente nel mirino di alcuni top club della Premier League. A rivelarlo è stato oggi il giornalista Alfredo Pedullà sulla ‘Gazzetta dello Sport’. “Il Napoli vorrebbe cautelarsi, a maggior ragione se arrivasse una proposta irrinunciabile per il centravanti nigeriano Victor Osimhen. C’è già stato qualche sondaggio inglese per il nigeriano”.

Osimhen fuori e Scamacca dentro, quindi. Una prospettiva che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. “Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lo ritiene cedibile soltanto per una proposta da 80 milioni di euro in su. Schermaglie per ora, semplici sondaggi, comunque sufficienti per una richiesta di informazioni al Sassuolo”. Scamacca, intanto, è pronto a migliorare il proprio bottino in vista dei play-off mondiali.