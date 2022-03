Suarez in Serie A, ci risiamo: dopo la Juve un’altra ci prova per il bomber

Sta per volgere al termine l’esperienza all’Atletico Madrid di Suarez: all’attaccante è molto interessato un top club della Serie A.

La prima stagione si è conclusa tra gli applausi: 21 gol in 36 apparizioni totali e vittoria del campionato. Ora invece le cose per Luis Suarez non stanno procedendo nel migliore dei modi all’Atletico Madrid: per lui, finora, appena 11 centri ed un rendimento altalenante che potrebbe costringerlo a fare le valigie in estate e a trasferirsi altrove.

Il contratto che lo lega ai Colchoneros, infatti, scade a giugno e finora il club non si è mostrato interessato a rinnovarlo. L’idea, al contrario, è quello di rinnovare il pacchetto offensivo (Paulo Dybala è un obiettivo concreto) facendo a meno proprio dell’ex Barcellona. Il quale, dal canto suo, ha già iniziato a guardarsi intorno.

A seguirlo con particolare interesse, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Marca’, è l’Inter che ha iniziato a riflettere sui prossimi obiettivi in vista della prossima sessione di mercato. L’uruguaiano piace molto all’amministratore delegato Beppe Marotta, che di recente ha avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore.

Suarez nel mirino dell’Inter, affare possibile

Ingaggiare Suarez (in passato cercato dalla Juventus) in ogni caso non si preannuncia facile sia per una questione economica che per le concorrenti in pista. Alla finestra, in particolare, ci sono anche il Siviglia e l’Ajax che in questi giorni stanno elaborando la proposta da presentare, in attesa di farsi avanti ufficialmente.

Valutazioni quindi sono ancora in divenire ma intanto la dirigenza nerazzurra ha tracciato la linea. Suarez è un obiettivo concreto e Marotta proverà a fare il possibile per cercare di regalarlo al tecnico Simone Inzaghi e potenziare così il reparto offensivo, tornato sotto i riflettori grazie alla rotonda vittoria ottenuta ai danni della Salernitana.