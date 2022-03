Playoff Mondiali, splendida notizia per l’Italia: Mancini può esultare

Mancano poche settimane ai decisivi Playoff verso i Mondiali ed arriva una buona notizia per l’Italia di Roberto Mancini.

Manca ormai sempre meno ai tanto attesi Playoff che decideranno la partecipazione dell’Italia di Roberto Mancini ai prossimi Mondiali in Qatar. Questo weekend si disputerà ancora la Serie A ma la ‘testa’ è già rivolta ad un delicato evento.

Il prossimo 24 Marzo si disputerà alle ore 20.45 la semifinale Playoff tra Italia e Macedonia del Nord. La sfida si disputerà allo stadio Barbera di Palermo e in caso di successo gli azzurri sfideranno in finale la vincente tra il Portogallo del cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo e la Turchia.

Il match del Barbera è molto atteso dai tifosi ed in poche ore è stato registrato il tutto esaurito. I 25 mila biglietti disponibili per la tanto attesa sfida sono terminati subito e ci sarà il tutto esaurito.

Il Barbera è uno stadio che porta fortuna ai colori azzurri visto che in 15 sfide disputate l’Italia è caduta una sola volta. L’evento occuperà quindi il 75 % della capienza dello stadio, ma la situazione resta in costante evoluzione e le cose potrebbero anche cambiare.

Italia, più tifosi allo stadio per i Playoff?

La sfida con la Macedonia è senza dubbio decisiva per il futuro della nostra Nazionale e c’è ancora la possibilità che lo stadio possa tenere un numero maggiore di tifosi. La situazione legata al Covid è in costante evoluzione e c’è la possibilità che venga aperta la capienza massima degli impianti sportivi al 100 %.

Roberto Mancini sorride, consapevole del fatto che l’Italia avrà bisogno di tutto il sostegno dei tifosi per andare avanti in uno degli eventi più importante degli ultimi anni. La Nazionale campione d’Europa dovrà arrivare al massimo per evitare una clamorosa quanto inattesa eliminazione.