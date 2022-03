Calciomercato Juventus, colpo a parametro zero: sarà l’erede di Dybala

Tutti i dettagli dell’interesse della Juventus per il dopo Paulo Dybala: possibile il colpo a parametro zero

La Juventus nel corso del calciomercato di gennaio ha iniziato di nuovo a fare ciò che ha sempre saputo fare. Ovvero non andare su quei giocatori che gravano troppo sul bilancio del club, come Cristiano Ronaldo. Ma non solo. Anche i vari Ramsey e Rabiot hanno impedito di fare degli acquisti seri per il centrocampo. E allora si andranno a cercare quei calciatori in grado di spostare gli equilibri, o comunque di dare una mano significativa alla squadra di Massimiliano Allegri.

Resta da capire cosa succederà con Paulo Dybala, sul quale c’è da tempo l’interesse dell’Inter. In attesa di capire quale sarà la prossima mossa di Beppe Marotta, la Juventus vuole iniziare a cautelarsi. Per un giocatore che va via gratis, ne arriva un altro ugualmente a parametro zero. L’argentino nelle ultime due stagioni ha avuto una serie indicibile di infortuni e per quanto sia forte, la Juve non può fare affidamento su di lui.

Juventus, Kramaric per il post Dybala

Secondo quanto riferito da Sportske Novosti, Andrej Kramaric lascerà l’Hoffenheim a parametro zero alla fine di questa stagione. Il croato non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 visto che non ha trovato l’accordo con il club tedesco. Gli agenti stanno guardando con interesse anche all’Italia, con Inter e Milan sulle sue tracce ma soprattutto con l’interesse della Juventus per sostituire Paulo Dybala.

Kramaric viene considerato il partner ideale di Vlahovic, visto che è capace sia di giocare come prima e seconda punta, sia perché è nel pieno della sua maturità calcistica. Ha 30 anni e porterebbe anche quell’esperienza che Moise Kean non ha. Anche l’attaccante italiano fin qui ha deluso. Resta da capire se Cherubini e Arrivabene piazzeranno l’offensiva nelle prossime settimane. Da questo dipenderà anche il futuro di Dybala.