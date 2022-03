Marotta vuole un colpo sensazionale: Inter, il nome spiazza i tifosi

Mentre la stagione della Juventus è in netto miglioramento, il futuro di Paulo Dybala è in bilico e potrebbe prendere un’inattesa piega.

A causa di un risentimento al flessore, Paulo Dybala non ha potuto prendere parte alla sfida della Juventus contro lo Spezia. Un’altra assenza che pesa sulla continuità e la centralità che il calciatore argentino potrebbe avere alla Juventus. I problemi fisici ne stanno sicuramente influenzando il cammino e con queste prospettive il futuro è sempre più incerto.

Al momento, infatti, non si registrano grosse novità in merito al rinnovo con la società bianconera. Tra incontri fugaci e rimandati, le parti non hanno praticamente ancora avuto modo di sedersi con serietà intorno al tavolo per trattare, e ciò allontana ancor di più da Torino il giocatore.

D’altronde il club è stato chiaro: oltre i 7 milioni di euro a stagione non si andrà. Un rinnovo a cifre comunque importanti, le quali non saranno trattabili. Il tutto si ridurrebbe a definire di comune accordo i dettagli e passare alla firma.

Juventus, il rinnovo di Dybala è a rischio: c’è l’Inter

Mentre ognuno si prende il proprio tempo per riflettere, lo scenario attorno muta costantemente. Le pretendenti a Dybala non mancano sia in Italia che all’estero. Il Cholo Simeone lo vorrebbe all’Atlético Madrid così come Xavi lo vedrebbe molto bene nel suo Barcellona. Queste sono soltanto due delle squadre interessate e chi è pronta a farsi avanti pare essere innanzitutto l’Inter.

A ‘Tyc Sports’ ne ha parlato il giornalista Cesar Luis Merlo, confermando l’interesse nei riguardi di Dybala, in vista della prossima stagione: “Nei prossimi giorni ci sarà una riunione tra l’agente di Paulo Dybala e Beppe Marotta, CEO dell’Inter, per conoscere le condizioni del calciatore. Ci sarà un summit anche con la dirigenza della Juventus, anche se al momento sono ancora distanti e il rinnovo appare difficile”.