Juventus, l’amico di Messi è pronto al bianconero: top player per Allegri

Con l’avventura al PSG in chiusura, l’asso argentino potrebbe trasferirsi alla Juventus, definendo così un incredibile colpo di calciomercato.

Gli scenari del calcio mutano frequentemente e, dopo diversi anni indossando la stessa maglia, si avverte l’esigenza di cambiare. Spesso sono le stesse società a non trattenere più del dovuto i calciatori per dare vita a un cambio strutturale e strategico all’interno della squadra. È quanto potrebbe accadere anche al PSG, che già considera la possibilità di cambiare la guida tecnica, sostituendo l’argentino Pochettino, nonostante le dichiarazioni ultime vadano nel verso opposto.

A fine stagione, Parigi potrebbe veder partire anche Angel Di Maria. Secondo quanto riferisce ‘El Nacional’, la società dello sceicco non sarebbe più così convinta di esercitare l’opzione presente nell’attuale vincolo per rinnovare e quindi estendere ancora il contratto del calciatore.

D’altronde, parliamo di un calciatore sulla soglia dei 35 anni di età, per il quale presto andrà trovato un sostituto definitivo.

La Juventus su Angel Di Maria: il PSG può lasciarlo partire

Il giocatore argentino insieme ai suoi agenti non si farà sorprendere e infatti l’entourage sarebbe già a lavoro per valutare diverse opzioni per il futuro. A quanto pare gli stessi agenti avrebbero contattato Barcellona, Atlético Madrid e Juventus per offrirne le prestazioni.

Tra queste società quelle che più seriamente starebbero considerando la possibilità sono proprio i blaugrana e i bianconeri. Ad Allegri il profilo di Di Maria piace molto, soprattuto per il tasso tecnico e la qualità che porterebbe dalla mediana in su, e anche il club di Agnelli è stuzzicato dall’idea poiché si tratterebbe di un affare a parametro zero. I prossimi mesi saranno significativi per analizzare la proposta, anche a seconda del mercato in uscita e dell’ingaggio che l’argentino potrebbe chiedere. Nel frattempo, il PSG non nasconde le mire su Ousmane Dembélé del Barcellona e Riyad Mahrez del Manchester City.