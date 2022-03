Juventus, colpo di scena e addio? Il sostituto spiazza

La conferma di Alex Sandro è in dubbio per la Juventus e per tale motivo spunta un profilo come alternativa in caso di addio del brasiliano.

La stagione sta prendendo la giusta piega ma la Juventus studia nuove soluzioni per fronteggiare il futuro e rimettersi completamente in pari con le sue ambizioni a partire dalla prossima annata. Oltre a un rinforzo per la fascia, che in realtà potrebbe essere la conferma di De Sciglio attraverso il rinnovo, bisognerà comprendere il da farsi in merito ad Alex Sandro oltre che a Paulo Dybala, il cui rinnovo pare sempre più difficile da siglare.

Dopo sette stagioni insieme, il giocatore con la complicità della società potrebbe decidere di cambiare aria e provare una nuova avventura. La società non si farà sorprendere. Sta già studiando delle interessanti alternative, e una di queste è Emerson Palmieri.

Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, si tratta di un ritorno di fiamma, considerato che la società lo seguiva già da tempo e al momento la convinzione sta soltanto che aumentando poiché al Lione l’italobrasiliano sta mostrando tutte le sue capacità e sta sommando partite da titolare e quindi continuità.

Juventus, Alex Sandro verso la partenza a fine stagione: c’è Emerson Palmieri

Molto dipenderà dalla volontà del calciatore ma anche dalle intenzioni del club francese, che ne sta valutando il riscatto del cartellino dal Chelsea, attuale proprietario. A 27 anni e con il desiderio di rimettersi in gioco in Serie A, Emerson potrebbe spingere per la Juventus, che però dovrà presentare una convincente proposta.

In lista ci sono anche Renan Lodi dell’Atlético Madrid, visionato in occasione della gara di Champions League contro il Manchester United. Il prezzo tuttavia è proibitivo e la società spagnola non sembra aperta alla cessione. Sondaggi sono stati effettuati anche per Mathias Olivera del Getafe, per il quale il Napoli avrebbe accumulato un vantaggio con una trattativa aperta già durante la sessione invernale di mercato.