Incredibile Ronaldo: pronta una destinazione clamorosa per il portoghese

Cristiano Ronaldo può lasciare il Manchester United al termine della stagione: per il futuro dell’ex Juventus sorgono due grandi opportunità

L’avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United sta scorrendo al di sotto delle aspettative, sia a livello personale sia a livello di club. Il portoghese ha segnato finora 15 reti in stagione, sei delle quale in Champions League. In Premier League ha firmato soltanto un gol nel 2022, contro il Brighton lo scorso 15 febbraio.

Nel frattempo lo United è stato scavalcato dall’Arsenal che tra l’altro ha anche tre gare in meno rispetto alla formazione di Rangnick. Rimangono alle spalle dei ‘Red Devils’ (47 punti), oltre al West Ham (45) pure il Tottenham (45) che ha due gare in meno rispetto a Cristiano Ronaldo e compagni. In Champions League, CR7 si giocherà tutto nel return match contro l’Atletico Madrid. A giugno però potrebbe già lasciare il Manchester United. Anche il ‘Sun’ ha praticamente sentenziato il futuro dell’asso ex Juventus al Manchester United con un titolo molto esplicito, ‘Ron the Legend’ in cui le tre lettere che compongono la parola end sono colorate differentemente.

‘Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United’: nel prossimo futuro può giocare insieme al ‘nemico’ Messi

L’attaccante portoghese ha saltato il derby con il Manchester City dopo essere volato in Portogallo. Questa potrebbe essere stata la rottura definitiva tra Ronaldo e Rangnick.

Secondo ‘FootballTransfers’ in caso di mancata classificazione per la prossima Champions League, l’addio dell’ex Juventus al Manchester United diventerebbe scontato.

Cristiano Ronaldo potrebbe a quel punto raggiungere Lionel Messi al Psg, oppure tornare in patria, allo Sporting Lisbona, club nel quale ha mosso i primi passi da calciatore. Tra le due sicuramente più affascinante un passaggio al club parigino in cui gioca l’ex Barcellona con cui ha dato vita a tante battaglie in Spagna.

In merito a un suo trasferimento al Psg però dovrà fare anche i conti con il futuro di Marcus Rashford, anche lui sul punto di lasciare il Manchester United. Secondo il ‘Daily Mail’, su di lui c’è il PSG, che punterebbe di lui nel caso in cui Mbappé dovesse trasferirsi al Real Madrid.