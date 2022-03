Donnarumma, colpo di scena: l’ufficialità del PSG spiazza i tifosi

Real Madrid-PSG, big match di Champions League sempre più vicino: Donnarumma attende, ma l’ufficialità ora fa sorridere i parigini

Domani sera, alle ore 21:00, al Bernabeu andrà in scena la gara di ritorno tra Real Madrid e Paris Saint-Germain. Con ogni probabilità tornerà titolare tra i pali Gianluigi Donnarumma, protagonista della gara di andata, in cui aveva conquistato un clean sheet importante contro il club spagnolo. È arrivata anche un’ufficialità che ha rincuorato i tifosi parigini.

Gianluigi Donnarumma, dunque, molto probabilmente sarà scelto come titolare per la sfida contro il Real Madrid da Mauricio Pochettino. Seguendo la regola dell’alternanza, infatti, per il portiere italiano non dovrebbero esserci molte sorprese. Almeno dal momento che Keylor Navas ha disputato tra i pali la precedente partita, giocata in Ligue 1 contro il Nizza (terminata, tra l’altro, con una sconfitta per il PSG).

È da pochissimo, però, arrivata anche un’altra importante notizia. Dopo una prima possibile esclusione di Kylian Mbappé dalla lista dei convocati, ora invece il suo nome appare insieme a quello dei compagni. Colui che fu già decisivo nella gara di andata (suo l’unico gol segnato nei 90′), ci sarà ufficialmente anche domani contro i Blancos.

Real Madrid-PSG: Donnarumma avanti su Navas, Mbappé ufficialmente convocato

Kylian Mbappé poteva effettivamente non essere inserito nella lista dei convocati per la sfida di Champions League contro il Real Madrid. Lo stesso PSG aveva comunicato che il classe 1998, durante l’allenamento di lunedì, aveva preso una botta al piede sinistro. Era perciò in dubbio la sua presenza per la serata di domani, 9 marzo.

L’allarme, però, è nella mattinata di oggi rientrato e sia il Paris Saint-Germain sia Mauricio Pochettino possono ora tirare un sospiro di sollievo. Per superare il turno di Champions e approdare ai quarti c’è bisogno di mettere in atto una prestazione impeccabile. E poter giocare con l’attuale miglior giocatore della rosa non è una cosa da poco. Avendo escluso fratture al piede sinistro, Mbappé infatti prenderà regolarmente parte alla trasferta.