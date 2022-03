Juventus, il rinnovo di Dybala è un caso: c’è la stoccata in diretta

Il rinnovo di Paulo Dybala diventa un caso: stoccata in diretta da parte dell’ex calciatore, anche nei confronti di Allegri

La stagione della Juventus fino a questo momento è stata al di sotto delle aspettative. Ci si aspettava che con Allegri le cose cambiassero rispetto a quando c’era Pirlo. Invece i bianconeri forse giocano peggio della scorsa stagione. Le cose sono un po’ migliorate da quand’è arrivato Vlahovic. L’obiettivo ora è entrare in Champions League, con un occhio anche alle prime tre davanti che stanno perdendo qualche punto e potrebbero permettere l’entrata nella lotta scudetto.

Oltre alle perplessità per il gioco di Allegri, considerato dalla stragrande maggioranza dei tifosi della Juventus superato, ci sono anche quelle legate a Paulo Dybala. L’argentino ha subito un altro infortunio che potrebbe impedirgli di giocare anche col Villarreal. La Juve deve superare gli ottavi dopo due eliminazioni consecutive e contare su La Joya sarebbe molto importante per Allegri. Entrambi hanno però ricevuto diverse critiche da Fulvio Collovati.

Juventus, critiche per Allegri e Dybala

Fulvio Collovati, ex difensore, ha parlato negli studi di Rai Sport nel corso della trasmissione Calcio Totale: “Non credo che la Juve sia in grado di recuperare quei punti per lo scudetto. Ci sono tre grandi squadre davanti. I tifosi della Juve sono delusi da Allegri, si aspettavano un altro campionato. Sono i primi a essere scontenti per il gioco. Non si può dire nulla sui risultati. Ma il gioco lascia perplessi”. I bianconeri hanno infatti collezionato 14 risultati utili consecutivi. Vincere è l’unica cosa che conta, è sempre stato il mantra del club.

Collovati ha poi parlato di Dybala: “Ha fatto poche partite. Voi dareste 10 milioni a stagione a uno che gioca così poco? Non discuto classe e abilità. Ma sono più le gare in cui sta fuori che quelle che gioca. I dubbi sono naturali”. In totale, La Joya ha collezionato solo 1.859′ in tutte le competizioni. I gol segnati sono 12 in 27 partite, con 6 assist. Rendimento condizionato dai tanti problemi muscolari avuti negli ultimi mesi. E il rinnovo si fa sempre più complicato.