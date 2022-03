“Sorgono molte domande”: Vlahovic, il confronto con Kulusevski spiazza

Il mercato di gennaio ha smosso le acque e ha unito, con operazioni mirate, la Juventus e il Tottenham: i numeri mostrano così i primi risultati

La Juventus ha voluto puntare tutto su Dusan Vlahovic (e Denis Zakaria) con il calciomercato di gennaio. Non ci sono state, però, operazioni solamente in entrata, dal momento che i bianconeri hanno effettuato anche cessioni mirate.

Sono sì arrivati Vlahovic e Zakaria, ma hanno parallelamente salutato Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentncur. Entrambi approdati al Tottenham, in Premier League, sotto la guida di Antonio Conte. Qui, specialmente l’attaccante, sta mostrando le proprie qualità, mettendo in scena grandi prestazioni.

Il paragone con quanto fatto vedere in precedenza alla Juventus da Kulusevski ora per i tifosi sorge spontaneo. Il classe 2000 sembra essere quasi ‘rinato’, calcisticamente parlando, e la Premier gli sta dando la possibilità di mostrare quanto è in grado di fare. I sostenitori bianconeri commentano perciò i numeri in questo modo.

Vlahovic alla Juventus, Kulusevski al Tottenham: i numeri che i tifosi bianconeri non si sarebbero aspettati

Dejan Kulusevski tra le file del Tottenham ha già segnato 2 gol e servito 3 assist in soli 6 match giocati. Spesso partendo anche dalla panchina e, quindi, non giocando dal primo minuto. In Serie A, prima della partenza, in 20 gare aveva collezionato solamente 1 gol e 3 assist. Un cambio di rotta evidente per lo svedese.

Su Dusan Vlahovic, invece, la situazione appare diversa. Il serbo è stato ‘devastante’ già dall’inizio di questa stagione, quando vestiva ancora la maglia della Fiorentina. In Serie A ha, infatti, segnato in totale 20 gol e servito 4 assist, tutto in 26 match. In Coppa Italia ha siglato 3 gol e 1 assist in 5 gare. Di tutti questi, solamente tre sono le reti che fino ad ora l’attaccante ha segnato in bianconero. A quelli in campionato, si è poi aggiunto un gol messa a segno con la Juve in Champions League contro il Villarreal.

La critica a Massimiliano Allegri da parte dei tifosi, perciò, non è mancata neppure questa volta. I sostenitori della Vecchia Signora commentano così, su ‘Twitter’, i numeri registrati: “Vlahovic da quando è alla Juve, in Serie A: 429′, 3 gol. Kulusevski da quando è al Tottenham, in Premier League: 334′, 2 gol e 3 assist. Conte è la raffigurazione esatta di ‘valorizzatore’, Allegri l’opposto”. O ancora: “Kulusevski 2 gol e 3 assist nelle sue prime cinque del campionato più competitivo del pianeta. Molte domande potrebbero sorgere spontanee“.